Русская линия
Сводка новостей от 7 сентября 2023

Митрополита Овручского Виссариона будут судить за критику раскола
Украинские спецслужбы и полиция передали в суд дело против иерарха УПЦ и двух священников Овручской епархии по обвинению в «разжигании религиозной розни»…

Митрополит Овручский Виссарион

СБУ и Нацполиция передали в суд дела митрополита Овручского Виссариона, секретаря епархии и настоятеля храма Рождества Богородицы, обвиняемых в «разжигании национальной и религиозной розни», сообщает СПЖ со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Житомирской области.

Там отметили, что митрополит Виссарион якобы «несколько лет собственноручно готовил тексты листовок и брошюр, в которых оскорблял религиозные чувства украинцев».

«Деструктивные материалы тиражировались десятками тысяч экземпляров, которые секретарь епархии и настоятель местной церкви массово распространяли среди священников и верующих религиозной общины пограничного района Житомирщины», — сообщили в СБУ.

Санкция статей (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161)", которые вменяют архиерею и священнослужителям, предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее украинский суд по ложным обвинениям приговорил к 5 годам тюрьмы с конфискацией имущества митрополита Тульчинского Ионафана, которого помимо прочего также обвиняли в «разжигание религиозной розни».

Русская линия

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Митрополита Овручского Виссариона будут судить за критику раскола
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