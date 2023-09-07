Русская линия
Сводка новостей от 7 сентября 2023

К 150-летию великого русского писателя Ивана Шмёлева
Издательский Совет Русской Православной Церкви проведёт в Москве Шмелёвские чтения…

Иван Шмелев3 октября в 19.00 в Издательском Совете Русской Православной Церкви в Москве состоятся Шмелёвские чтения, приуроченные к 150-летию великого русского писателя, сообщает сайт Издательского Совета.

Организаторы международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Сергеевича Шмелёва «Лето Господне» соберут на мемориальный вечер известных московских литераторов, филологов и студентов профильных гуманитарных вузов.

Многие из них прочтут заветные отрывки и из наиболее заметной, и из не так часто цитируемой прозы писателя, а также расскажут о впечатлении, которое она на них оказала.

Гостей вечера ожидает чаепитие «по-шмелёвски», секретные Послания из Таинственного Мешка, музыкальные сюрпризы и атмосфера старой Москвы.

Всех желающих принять участие в Шмелевских чтениях в Издательском Совете Русской Православной Церкви приглашают к себе.

Сбор — в 18.30, г. Москва, Издательский Совет РПЦ, улица Погодинская, 20/3, стр. 2 (станция метро Спортивная).

Русская линия

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