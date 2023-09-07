Митрополит Вострский Тимофей: «Хочу по-братски заверить Вас, что в эти дни и всегда мои мысли и моя смиренная молитва — с Вами»

14 августа 2023 года экзарх Иерусалимского Патриархата на острове Кипр митрополит Вострский Тимофей направил письме поддержки гонимому митрополиту Тульчинскому Ионафану и выразил глубокую скорбь в связи с «надругательствами и гонениями, которым подвергаются иерархи, духовенство и народ Украинской Православной Церкви» со стороны государственной власти Украины, а также представителей раскольнической структуры, поддерживающих её решения, сообщает Патриархия.Ru.

«Проходя через это тяжёлое испытание, не забывайте слова Господа, Который сказал: „Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко: не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь“, и люди, совершающие это, „возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое“ (Лк. 21:8−13) — своими ложными доносами, c неминуемым арестом имущества и Вашим личным заключением на пять лет, как нам сообщают средства массовой информации, они тем самым приближают Вас ко Христу», — говорится, в частности, в письме митрополита Вострского Тимофея.

«Посему хочу по-братски заверить Вас, что в эти дни и всегда мои мысли и моя смиренная молитва — с Вами», — подчеркнул иерарх.

«Вспоминаю наши студенческие годы в Духовной академии в городе Ленинграде, Вашу преданность Церкви, когда это порицалось безбожным государством Советского Союза, Ваша смелость в принятии монашеского пострига и рукоположения, ревность, с которой Вы служили, и Ваши замечательные достижения в церковной музыке и композиции, и Ваши страдания — это знак любви Христовой», — засвидетельствовал экзарх Пресвятого Гроба на Кипре.

«Убеждён, что Вы лично, как и многие другие братья на Украине, подвергающиеся безжалостным гонениям, имеете глубокую веру, терпение, мужество и отвагу и будете так же следовать примеру многих святых исповедников и иерархов-новомучеников, которых наша Святая Церковь по праву поместила в свой канон», — выразил уверенность митрополит Тимофей.

Экзарх Иерусалимского Патриархата на Кипре заверил в своих молитвах о духовенстве и народе Украинской Православной Церкви: «Уверяю вас, что в те дни, когда я буду находиться в святом граде Иерусалиме, я буду молиться о том, чтобы Пресвятая Богородица, Успение Которой мы празднуем, утешила вас в ваших скорбях и испытаниях, укрепила вас душевно и телесно, чтобы вы с радостью переносили несправедливость, насмешки и унижения и переходили от трудностей к духовному обновлению и подъему, как Господь через Свой Крест и Гроб Господень даровал нам Воскресение».

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