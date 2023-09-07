Митрополит Вострский Тимофей: «Хочу по-братски заверить Вас, что в эти дни и всегда мои мысли и моя смиренная молитва — с Вами»
Экзарх Иерусалимского Патриархата на острове Кипр направил письмо поддержки митрополиту Тульчинскому Ионафану…
14 августа 2023 года экзарх Иерусалимского Патриархата на острове Кипр митрополит Вострский Тимофей направил письме поддержки гонимому митрополиту Тульчинскому Ионафану и выразил глубокую скорбь в связи с «надругательствами и гонениями, которым подвергаются иерархи, духовенство и народ Украинской Православной Церкви» со стороны государственной власти Украины, а также представителей раскольнической структуры, поддерживающих её решения, сообщает Патриархия.Ru.
«Проходя через это тяжёлое испытание, не забывайте слова Господа, Который сказал: „Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко: не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь“, и люди, совершающие это, „возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое“ (Лк. 21:8−13) — своими ложными доносами, c неминуемым арестом имущества и Вашим личным заключением на пять лет, как нам сообщают средства массовой информации, они тем самым приближают Вас ко Христу», — говорится, в частности, в письме митрополита Вострского Тимофея.
«Посему хочу по-братски заверить Вас, что в эти дни и всегда мои мысли и моя смиренная молитва — с Вами», — подчеркнул иерарх.
«Вспоминаю наши студенческие годы в Духовной академии в городе Ленинграде, Вашу преданность Церкви, когда это порицалось безбожным государством Советского Союза, Ваша смелость в принятии монашеского пострига и рукоположения, ревность, с которой Вы служили, и Ваши замечательные достижения в церковной музыке и композиции, и Ваши страдания — это знак любви Христовой», — засвидетельствовал экзарх Пресвятого Гроба на Кипре.
«Убеждён, что Вы лично, как и многие другие братья на Украине, подвергающиеся безжалостным гонениям, имеете глубокую веру, терпение, мужество и отвагу и будете так же следовать примеру многих святых исповедников и иерархов-новомучеников, которых наша Святая Церковь по праву поместила в свой канон», — выразил уверенность митрополит Тимофей.
Экзарх Иерусалимского Патриархата на Кипре заверил в своих молитвах о духовенстве и народе Украинской Православной Церкви: «Уверяю вас, что в те дни, когда я буду находиться в святом граде Иерусалиме, я буду молиться о том, чтобы Пресвятая Богородица, Успение Которой мы празднуем, утешила вас в ваших скорбях и испытаниях, укрепила вас душевно и телесно, чтобы вы с радостью переносили несправедливость, насмешки и унижения и переходили от трудностей к духовному обновлению и подъему, как Господь через Свой Крест и Гроб Господень даровал нам Воскресение».
Митрополит Вострский Тимофей: «Хочу по-братски заверить Вас, что в эти дни и всегда мои мысли и моя смиренная молитва — с Вами» Экзарх Иерусалимского Патриархата на острове Кипр направил письмо поддержки митрополиту Тульчинскому Ионафану...