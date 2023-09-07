Епископ Солнечногорский Алексий: «Монахи, которые потрудились здесь, которые молились за Святую Русь, сегодня возвращаются к нам»

6 сентября 2023 года в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре Москвы торжественно захоронили останки тридцати иноков Спасо-Преображенского монастыря, существовавшего в XIV-XV столетиях на территории Московского Кремля. Церемонию захоронения предварила заупокойная лития, которую возглавил наместник Данилова монастыря епископ Солнечногорский Алексий, сообщает «Монастырский вестник».

Из летописей известно, что созданная в Кремле обитель приняла в число братии даниловских монахов — насельников первого на Москве монастыря, основанного в конце XIII века святым благоверным князем Даниилом Московским. Сам же Данилов монастырь возродился на прежнем месте, где стоит и сейчас, только в конце XV столетия, в царствование Ивана Грозного.

Останки монахов были обнаружены в 1997 году при ведении земляных работ во дворе Большого Кремлевского дворца на месте храма Спаса на Бору, снесенного большевиками в 1933 году. Спустя 10 лет по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II останки были извлечены из земли, экспертиза подтвердила их подлинность и принадлежность XIV веку.

До последнего времени они пребывали на Патриаршем подворье при храме Собора новомучеников и исповедников Российских в Новокосине г. Москвы. 4 июля 2023 года честные останки были перенесены и размещены в Даниловской поминальной часовне.

«Монахи, которые потрудились здесь, которые молились за Святую Русь, сегодня возвращаются к нам», — сказал по окончании торжественного акта епископ Солнечногорский Алексий.

Иноки нашли окончательное упокоение под покровом святого князя Даниила в канун знаменательного события — празднования 40-летия возрождения монастыря, в ХХ веке вновь ставшего первым в ряду возвращенных Церкви православных обителей.

Обретение в наши дни останков монахов монастыря Преображения Господня в Московском Кремле связано с погребением в бывшем монастырском соборе Спаса на Бору святителя Стефана Пермского, просветителя зырян, скончавшегося в 1396 году во время приезда в Москву. Его святые мощи, находившиеся под спудом, практически сразу стали главной святыней собора. В 1909 году мощи святителя исследовала специальная комиссия Святейшего Синода с целью выяснить, возможно ли их перенесение на место подвигов святого в Пермь. Уже тогда в ходе раскопок, ниже захоронения святителя были найдены другие останки. По неизвестной причине все найденные фрагменты смешались, из-за чего священноначалие сочло обретение мощей невозможным. В 1933 году советская власть уничтожила Спасо-Преображенский собор и все его святыни.

В 2007 году работами по извлечению неопознанных останков, найденных десятилетием раньше во время строительства во дворе Большого Кремлевского дворца, руководил настоятель Патриаршего подворья при храме Собора новомучеников и исповедников Российских в Новокосине протоиерей Владимир Клюев, — по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и при поддержке нынешнего Предстоятеля Церкви, в те годы митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла.

Извлеченные останки были переданы в Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы. Экспертиза не дала окончательного ответа о присутствии среди них святых мощей. По благословению Святейшего Патриарха Алексия II вычлененные костные фрагменты до появления более убедительных доказательств принадлежности их святителю Стефану были помещены на хранение в ризницу Патриаршего Богоявленского собора.

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