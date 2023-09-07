Предстоятель Русской Православной Церкви считает, что этот день было бы правильнее отмечать в день памяти святителя Петра, перенесшего церковную кафедру в Москву…

День города в Москве можно было бы отмечать в день памяти святителя Петра (6 сентября), поскольку именно митрополит Киевский, Московский и всея Руси Петр в XIV веке перенёс свою кафедру в Москву, что способствовало тому, что город стал столицей, заявил в среду Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает РИА Новости.

Сейчас, согласно региональному закону «О праздниках и памятных датах», День города в российской столице отмечается в первую или вторую субботу сентября.

Патриарх Кирилл напомнил, что митрополит Пётр, находясь в Москве, именовался митрополитом Киевским и всея Руси, «потому что Киев был исторически первой столицей всея Руси, и Киевские митрополиты имели особенное попечение о всей Русской Церкви».

«Но настало время трагическое для древнего Киева — он был практически разгромлен нашествием кочевников, и не было возможности сохранять жизнь этого города в качестве столицы Руси. Потому святитель Пётр перебрался на северо-восток Руси, недоступный кочевникам, так как кочевники побеждали силой своих конниц, а на северо-востоке — лес, где она бесполезна, становится лёгкой добычей воинов», — рассказал Патриарх Кирилл.

Митрополит Петр недолго пребывал во Владимире, что дало возможность «осуществлять попечение о Русской Церкви», а потом, на фоне возвышения Москвы как нового центра жизни Руси, «святитель принял исторически важное решение — перенести кафедру из Владимира в Москву». По мнению Патриарха Кирилла, если бы святитель Пётр не перенёс свою кафедру, то «навряд ли бы Москва возвысилась».

«Печально, что эта история святителя Петра как-то мало сегодня упоминается нашими историками. Печально, что об этом мало знает молодежь, и даже празднуя День города, мы никак его не связываем с памятью святителя Петра. Наверное, надо было бы связывать, потому что не будь святителя Петра, не было бы Москвы как столицы. Обращаюсь ко всем, кто бы мог повлиять на это — сделайте днём города Москвы день памяти святителя Петра, которому Москва и москвичи должны быть благодарны, что этот град стал столичным», — призвал Патриарх Кирилл.

Он отметил, что князь Юрий Долгорукий сыграл политическую роль в возвышении Москвы. «Но в то время без благословения и участия Церкви никакой град не смог бы стать первопрестольным. Святитель Пётр — тот, кто предначертал Москве быть столичным градом всея Руси», — сказал предстоятель Русской Церкви.

Патриарх Кирилл также призвал молиться митрополиту Петру, когда «Отечество наше вступило в годину испытаний». «Враг рода человеческого (дьявол — ред.) и враг Руси привёл состояние дел к такому кошмару, что снова брат поднимает вражду на брата. Пресекаются органически единые связи между севером и югом России — между современной Российской Федерацией и Украиной. Ну как же не печаловать об этом, не просить у Господа остановить это безумие, эту вражду, с тем, чтобы мы снова едиными устами и единым сердцем как единый народ могли прославлять имя Божие и святых угодников, одним из которых для всех нас является наиболее важным митрополит Киевский, Московский и всея Руси Петр», — сказал Патриарх Кирилл.

«Его молитвами будем просить, чтобы сохранилась земля наша Русская в единстве, духовной силе, единомыслии, чтобы церковь наша сумела преодолеть расколы и разделения, порожденные политическими конфликтами и чтобы народ наш вновь мог объединяться у святынь Москвы и Киева, принося Господу благодарение за удивительный путь, которым прошла наша Церковь», — заключил Предстоятель Русской Церкви.

Русская линия