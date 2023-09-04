Скобелевский комитет во главе генералом Валерием Марченков отметил вклад бывшего министра культуры России, помощника Президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского грамотой и медалью «180 лет Михаилу Дмитриевичу Скобелеву» за вклад в сохранение исторического воинского наследия и памяти выдающегося полководца и государственного деятеля России генерала Михаила Скобелева, сообщает сайт РВИО.

Мемориал генералу Михаилу Скобелеву был установлен трудами Скобелевского комитета при активном участии Российского военно-исторического общества у здания Академии Генштаба в 2014 году. Инициатива установки памятника появилась ещё в начале 1990-х годов. В 2007 году был проведен конкурс на лучшую скульптурную композицию и определен победитель. Однако, монумент так и не был установлен из-за отсутствия средств.

В 2013 году, после десятилетий тщетных попыток добиться установки памятника, в Российское военно-историческое общество обратился президент международного общества «Скобелевский комитет», Дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Леонов. Инициативу об установке памятника поддержал председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Спустя год, 9 декабря 2014 года, монумент, изготовленный по проекту скульптора Александра Рукавишникова, был открыт в сквере перед зданием Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России.

Напомним, в 1912 году на Тверской площади в Москве на народные средства был поставлен прекрасный памятник генералу Михаилу Скобелеву, но в 1918-м монумент был снесён согласно декрету «О снятии памятников царей и их слуг и выработке проектов памятников Российской Империи». В 2014 году историческая справедливость была восстановлена и образ генерала Скобелева вернулся в Москву. Правда, монумент вынужденно был установлен в другом месте.

В планах Скобелевского комитета также установка бюста генералу Скобелеву у метро «Скобелевская» в Москве, однако, пока данная инициатива блокируется бюрократией московского чиновничества. Было бы отрадно, если бы Российское военно-историческое общество подключилось к решению данной проблемы, также как оно подключилось к вопросу установки памятника генералу Скобелеву у Генерального штаба.

Что же касается Скобелевского комитета, то его трудами при поддержке НБФ «Наследие Империи» на днях была переиздана книга серии «Белые воины» «Генерал Скобелев».

Русская линия