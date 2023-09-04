Русская линия
Сводка новостей от 4 сентября 2023

Черногорских раскольников возглавил Борис Бойкович
В самопровозглашённой «Черногорской церкви» избрали нового лидера — 84-летний «митрополит» Михаил Дедеич был смещён более молодым «епископом»…

Борис Бойкович и Михаил Дедеич«Общечерногорский собор» раскольнической Черногорской церкви, состоявшийся 3 сентября 2023 года в Цетине, принял решение отправить на покой 84-летнего «митрополита» Михаила Дедеича, возглавлявшего самозванцев с 1997 года. Со своей стороны, Дедеич назвал собрание в Цетине «провальным политическим мероприятием, противоречащим уставу ЧЦ», вследствие чего решения о своей отставке не принял, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на черногорский сайт CDM.

Новым «митрополитом» был избран «епископ Острожско-Никшичский» Борис Бойкович.

В своей речи на соборе новый лидер раскольников отметил, что в ближайшее время будет «сформирован Митрополичий совет и управление ЧПЦ», восстановлена работа «синода». Цель этих действий — вывести псевдо-церковную структуру из нынешнего кризиса.

Он также добавил, что будет создана группа юристов, которая «возбудит дела против организаций и частных лиц, захватывавших черногорские церкви и монастыри», то есть против Черногорской епархии Сербской Православной Церкви. При этом раскольники возлагают большие надежды на «переговоры с государством», а также намерены начать «регистрацию приходов во всех странах, где есть черногорская диаспора».

Бойкович высказался за начало процедур принятия «Черногорской церкви» в такие международные организации, как Европейский Совет Церквей и Всемирный Совет Церквей.

Отметим, что новый лидер черногорских раскольников Борис (Боян) Бойкович учился в Киевской духовной академии «Киевского патриархата», в 2016 году принял «монашество», а позже возведён в сан «архимандрита» в Михайловском Златоверхом монастыре — нынешней резиденции главы «ПЦУ». 26 мая 2019 года он принял участие в богослужении в Михайловском соборе монастыря, которое возглавил глава «ПЦУ» Епифаний Думенко и в котором также принимал участие иерарх Константинопольского Патриархата митрополит Эммануил (Адамакис).

В июне того же, 2019-го, года Бойкович был рукоположен во «епископа Острожско-Никшичского». Таким образом, нельзя исключать, что за активизацией церковных раскольников в Черногории стоит Фанар и лично митрополита Эммануил.

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Черногорских раскольников возглавил Борис Бойкович
В самопровозглашённой «Черногорской церкви» избрали нового лидера — 84-летний «митрополит» Михаил Дедеич был смещён более молодым «епископом»...

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