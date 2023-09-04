Глава Фанара заявил, что «для решения украинского церковного вопроса» не будет созывать ни Собор, ни Синаксис Предстоятелей…

Глава Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей заявил, что не будет выносить на суд других Поместных Православных Церквей своё решение о признании украинских раскольников и предоставлении Томоса так называемой «ПЦУ», сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Fosfanariou.gr.

1 сентября 2023 года в слове по случаю приезда на Фанар главы раскольников Епифания Думенко Патриарх Варфоломей рассказал, что он и его Церковь делают то, что «считаем правильным».

«Различные сестринские Церкви призывают нас и просят, чтобы Вселенский Патриархат снова созвал Всеправославную конференцию или Синаксис Предстоятелей Православных Церквей для рассмотрения украинского церковного вопроса», — сообщил патриарх Варфоломей.

Однако, по его словам, «наш Патриархат отвергает эти предложения, потому что он не желает подвергать суду других Церквей канонический акт, который он осуществил самостоятельно».

«И я говорю „канонический акт“, потому что предоставление автокефалии Церкви Украины, насчитывающей 44 млн верующих, было осуществлено в рамках прав и служебных обязанностей Вселенского Патриархата», — заявил Патриарх Варфоломей, пытаясь оправдать своё беззаконие.

В связи с этим глава Фанара указал, что «за исключением древних Патриархатов Востока, все новейшие Православные Церкви, первой из которых была Русская, получили автокефалию от Константинополя». «Почему бы и Украине не получить её? Вот в чём вопрос, очень простой и очень ясный», — заявил глава Фанара.

Он подчеркнул, что не собирается созывать «ни Всеправославный Собор, ни Синаксис Предстоятелей, потому что у нас нет желания подвергать решения и инициативы Вселенского Патриархата суду новой церковной экклезиологии».

Таким образом, глава Фанара продолжает настаивать на непогрешимости своих решений по Украине. При этом нельзя не заметить, что, несмотря на всю предельную жёсткость своей позиции, Патриарх Варфоломей на самом деле проявляет слабость и откровенно боится созывать Предстоятелей Поместных Церквей, большинство из которых отказались признать его решение о выдаче Томоса украинским раскольникам и самосвятам.

Общеизвестно, что Константинопольский Патриархат претендует на главенство во всём православном мире, для чего он и задумывал проведение Критского собора. Однако украинский вопрос во многом ставит крест на подобных притязаниях Варфоломея. Как бы ни тешил себя Константинопольский Патриарх, но до разрешения церковной ситуации на Украине созвать Предстоятелей Поместных Православных Церквей он больше не сможет. А это, скорее, поражение фанариотов, чем победа. Второго Критского собора даже в урезанном виде Фанару не видать.

Не секрет, что своим грубым и неканоническим вторжением на Украину фанариоты хотели отомстить Русской Православной Церкви за отказ участвовать в Критском соборе. На Фанаре страстно желали продемонстрировать всему миру полную изоляцию Московского Патриархата от Поместных Православных Церквей, однако на деле Патриарх Варфоломей сам попал в ту яму, которую копал для Патриарха Кирилла. Теперь глава Фанара, как бес от ладана, бегает от встречи со своими Собратьями, в то время, как многие из них настаивают на очередном Патриаршем Собрании по украинской проблематике.

Русская линия