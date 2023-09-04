Минкульт Украины решил не продлевать с Украинской Православной Церковью договор на пользование постройками обители в Тернопольской области…

Украинские власти решили не продлевать договор на пользование недвижимым имуществом с Богоявленским женским монастырем Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви в городе Кременец Тернопольской области и намерены изгнать из обители всех монашествующих, сообщает портал «Православная жизнь».

Последний договор между Кременецко-Почаевским государственным историко-архитектурным заповедником и Богоявленским монастырем о безоплатном пользовании имуществом древней обители, находящимся в госсобственности, был заключен 3 сентября 2018 года на 5 лет. 1 августа 2023 года настоятельница Кременецкого монастыря игуменья Димитрия (Галюк) обратилась в Министерство культуры и информационной политики Украины с ходатайством о продлении договора. Не получив ответа, 30 августа игуменья написала на имя директора Заповедника Вадима Микулича заявление.

«Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии УПЦ пользуется комплексом сооружений Богоявленского монастыря в течение последних 32 лет. Со своей стороны монастырь сделал все возможное для того, чтобы продолжить пользоваться государственным имуществом на законных основаниях (или на праве безоплатного пользования, или на праве аренды). Однако государство не совершило необходимых и зависимых от него действий. На основании вышеизложенного, прошу до момента оформления Свято-Богоявленским женским монастырем Тернопольской епархии УПЦ договора аренды или договора безоплатного пользования комплексом сооружений Богоявленского монастыря не совершать никаких действий, направленных на выселение религиозной организации из занимаемых зданий», — отметила игуменья Димитрия.

2 сентября 2023 года пресс-служба Тернопольской епархии УПЦ распространила сообщение об угрозе закрытия Кременецкого монастыря. Утром 4 сентября территорию обители оцепила полиция. В сопровождении силовиков монастырь посетила комиссия заповедника. Украинские власти готовятся выселить монашествующих из обители.

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