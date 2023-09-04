В Москве открыли мемориальную доску в память о Параде Победы на Красной площади

3 сентября 2023 года на Манежной площади в Москве состоялась торжественная церемония открытия горельефа в память о Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной Площади. Открытие было приурочено ко Дню воинской славы, установленному указом Президента Российской Федерации в 2023 году: «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)», сообщает пресс-служба Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

Проект был реализован благодаря усилиям Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и ведущих предпринимателей ломозаготовительной отрасли, таких как ГК «Акрон Холдинг» (Самара), ГК «УралМетПром» (Волгоград), Метпром (Воронеж), Металлторг (Владивосток).

Автор горельефа — известный российский скульптор, народный художник России, академик Российской академии художеств, лауреат премии Правительства Российской Федерации, член Ассамблеи народов Евразии, автор более 120 проектов в России и 19 странах мира Владимир Суровцев.

В композиции горельефа изображены принимающий парад Победы Маршал Советского Союза Г. К. Жуков и командующий парадом Победы маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский.

Всего Владимир Суровцев изготовил 3 экземпляра таких мемориальных панно. Два идентичных горельефа из столицы были переданы в дар городам Самаре и Воронежу.

Обращаясь к участникам мероприятия, генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов поздравил собравшихся с торжественной датой и отметил, что открытие горельефа в самом центре России, на знаменитой Манежной площади, откуда войска шли на Парад Победы, значимо для современников, но ещё больше для будущих поколений. Непреходящую важность защиты и сохранения исторической памяти, чему в полной мере послужит открытый монумент, подчеркнул также директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный.

В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов сказал о том, что открытие мемориального панно именно в этот день соединяет две ключевые точки российской истории — 9 мая и 3 сентября, напоминая нашему народу и всему миру о 24 июня 1945 года.

Современность и история Великой Отечественной войны тесно переплетены в личных судьбах семей российских промышленников. Так, российская предпринимательница ломозаготовительной индустрии Оксана Сиротинина поделилась прошлым своей семьи — её родственники воевали и умирали в немецких концлагерях. Поэтому для неё решение поддержать проект создания мемориального панно стало не только важной общественной задачей, но и личной целью.

В завершение, народный художник РФ, академик Российской академии художеств Владимир Суровцев отметил, что художественные образы всегда способствуют сохранению исторической памяти, и в этом качестве горельеф навсегда станет для москвичей и всех гостей столицы, для молодого поколения наглядной страницей истории.

Русская линия