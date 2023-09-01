К 180-летию со дня рождения легендарного русского военачальника Скобелевский комитет при поддержке НБФ «Наследие Империи» подготовил новое издание…

30 сентября 2023 года исполняется 180 лет со дня рождения выдающегося русского полководца, Георгиевского кавалера, генерала М.Д. Скобелева. Скобелевский комитет при содействии НБФ «Наследие» подготовил к печати книгу серии «Белые воины» «Генерал Скобелев». Это третье дополненное и переработанное издание книги, которая первый раз была издана в далёком 2011 году.

Хотелось бы привести слова бывшего президента Скобелевского комитета, дважды героя Советского Союза лётчика-космонавта А.А. Леонова, сказанные им на открытии конного памятника генералу у Академии Генерального штаба Министерства обороны России:

«Скобелев, как и многие патриоты России, мечтал об объединении славянских земель. И все свои отпуска, ещё с корнетских времён, будущий генерал проводил волонтером в различных войсковых операциях. Если бы он был нашим современником, мы бы обязательно услышали его имя среди ополченцев Донбасса».

В основу очередной книги военно-исторической серии «Белые воины» легли не публиковавшиеся в современной России воспоминания адъютанта М. Д. Скобелева, донского казака есаула П. А. Дукмасова, рассказывающие о Русско-турецкой войне и роли в ней выдающегося полководца. Также в книгу вошли воспоминания другого ординарца М. В. Алексеева, будущего генерала Русской императорской армии.

Во второю и третью части книги вошли приказы «белого генерала», составленные другим выдающимся русским офицером, «белым витязем» Добровольческой армии генералом С. Л. Марковым, а также написанный им документальный очерк о жизни М. Д. Скобелева. В комментариях к впервые публикующимся в современной России документам большое внимание уделено связи двух поколений офицеров Русской армии, «белого генерала» XIX века и «белого витязя» времен Первой мировой и Гражданской войн. Приводится послужной список Скобелева. Наряду с документами публикуются материалы, посвященные наследию генерала Скобелева и его значимости для России XXI века.

Заключительная часть книги включает биографические очерки, посвященные судьбам Скобелевых — деду и отцу Михаила Дмитриевича, генералам Ивану Никитичу и Дмитрию Ивановичу Скобелевым, а также женщинам из семьи Скобелевых, оставившим заметный след в истории страны.

Книга иллюстрирована редкими фотографиями из фондов федеральных библиотек и архивов, а также из частных коллекций. Издание вышло в свет при поддержке Скобелевского комитета и НБФ «Наследие Империи».

Предлагаем вниманию наших читателей ознакомиться с предисловием к книге научного редактора серии «Белые воины», д.и.н. В. Ж. Цветкова.

Заказать книгу можно в Фонде «Наследие Империи» по адресу: 109 240, г. Москва, пер 1-й Котельнический, д. 8, стр. 1. Телефоны: +7−915−128−97−29, +7−800−350−70−06. Книжная лавка: +7−915−055−59−88. E-mail: info@nbfnasledie.ru.

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