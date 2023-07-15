Русская линия
Русская линия Василий Цветков15.07.2023 

Генерал Скобелев

Обложка книги "Генерал Скобелев"ОТ РЕДАКЦИИ. 30 сентября 2023 года исполняется 180 лет со дня рождения выдающегося русского полководца, Георгиевского кавалера, генерала М.Д. Скобелева. Скобелевский комитет при содействии НБФ «Наследие» подготовил к печати книгу серии «Белые воины» «Генерал Скобелев». Это третье дополненное и переработанное издание книги, которая первый раз была издана в далёком 2011 году. Предлагаем читателям «Русской линии» предисловие к этому изданию главного редактора серии доктора исторических наук В.Ж. Цветкова.

Хотелось бы также привести слова президента Скоблевского комитета, дважды героя Советского Союза лётчика-космонавта А.А. Леонова, сказанные им на открытии конного памятника генералу у Академии Генерального штаба Министерства обороны России:

«Скобелев, как и многие патриоты России, мечтал об объединении славянских земель. И все свои отпуска, ещё с корнетских времён, будущий генерал проводил волонтером в различных войсковых операциях. Если бы он был нашим современником, мы бы обязательно услышали его имя среди ополченцев Донбасса».

Здесь порядок, строгая безусловная законность, никакого всезнайства и противоречия, всё вытекает одно из другого; никто не приказывает, прежде чем сам не научится повиноваться; никто без законного основания не становится впереди другого, всё подчиняется одной определённой цели, всё имеет свое назначение. Потому-то мне так хорошо среди этих людей, и потому я всегда буду держать в почёте звание солдата. Я смотрю на всю человеческую жизнь только как на службу, так как каждый служит.

Из письма Императора Николая I издателю «Друга солдата» Шнейдеру

«Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю: если будут красны, как пурпур, — как волну убелю… если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрёт вас…»

(Ис. 1:18.20)

Генерал М.Д. СкобелевОчередная книга серии «Белые воины «посвящена памяти героя «Освободительной» Русско-турецкой войны 1877−1878 гг. — генерала Михаила Дмитриевича Скобелева. Он заслуженно считался одним из самых популярных военачальников Русской армии конца XIX — начала XX столетия. Лубочные картинки и «народные календари» с портретами доблестного генерала украшали дома, дети играли в раскрашенных деревянных солдатиков, идущих в атаку во главе с генералом на вздыбленной белой лошади. В легендах, знаменитых солдатских «скалках» Скобелев не уступал другому солдатскому герою — фельдмаршалу А. В. Суворову. Подлинная народная любовь сопутствовали легендарному «белому генералу» и при жизни и после скоропостижной кончины. «Слуга — Царю, отец — солдатам…»

Скобелев стал героем войны, блестящую победу в которой одержала новая армия обновлённой России. Великие реформы Царя-Освободителя Александра II, введение всеобщей воинской службы сделали Русскую армию подлинно народной, основанной не на «палочной» дисциплине слепого следования уставам и «артикулам», на силе духа, вере в победу и доверии своим командирам. Скобелев был известен как активный защитник, выражаясь современным языком, геополитических позиций России. Прежде всего, это относилось к идее освобождения славян и создания союза славянских народов Балкан, скрепленного братской кровью, пролитой на полях сражений. Освобождение от «османского ига» укрепляло на тот момент Православный союз Болгарии, Сербии, Черногории и России.

Не менее важны для растущей империи становились и позиции в Туркестане. Но не только укрепление границ и присоединение новых территорий представлялось важным для Скобелева. Необходимо было выполнить просветительскую миссию, помочь развитию промышленности, транспорта в регионе. Не колониальная политика захвата и угнетения отличало Россию времени царствования Императора-Миротворца Александра III, а политика сотрудничества с местный населением, его поддержки.

Для многих своих современников Скобелев выражал идею сильной личности, искреннего человека, наделенного чертами национального лидера. «Белым генералом» Скобелева можно было называть отнюдь не за белый китель и фуражку, а за чистоту души, искренность и честность. Верность монархии сочетались у него с верностью традициям воинской доблести и мужества, а осознанное исполнение долга, жертвенность подвига освящались твердым исповеданием православной веры. Авторитет сильной личности, сильной власти, сильного государства становился прочным барьером против революционного радикализма народовольческих кружков, растущей популярности народовольцев-террористов.

Скобелевские заветы продолжались в Русской армии и в начале XX столетия. Генералы, офицеры, участники Русско-японской, Второй Отечественной войн, Белого движения служили под командованием Скобелева, изучали его наследие. Генерал М. В. Асексеев 6ыл его адъютантом во время Русско-Японской войны, участвовал осаде Плевны, а генерал С. Л. Марков стал одним из первых исследователей наследия Скобелева. Таким же «белым генералом», близким к солдатам и офицерам, бескорыстным человеком чести и долга, искренним патриотом России называли современники генерала А.И. Деникина. Как и Скобелев, лидеры Белого движения стремились к укреплению государственной власти, опиравшейся на популярного военного вождя, национального лидера. Преемственность со скобелевскими заветами проявлялась и в особом внимании к укреплению славянского единства и международного авторитета России.

Революционный угар 1917 г. не миновал памяти «белого генерала». Памятник на Скобелевской площади стал первым среди разрушенных московских мемориалов (еще до уничтоженных памятников российским государям) в ходе реализации «ленинского плана монументальной пропаганды». Основанием для сноса стало обращение в Моссовет рабочих завода «Гужон», не пожелавших видеть памятник «царскому сатрапу» накануне 1 мая 191 В г. Поэтому установка конного памятника Скобелеву, который был торжественно открыт на «Зимнего Георгия» 9 декабря 2014 г. отчасти закрывает грехи того революционного поколения. Хотелось бы надеяться, что установленный новый памятник Скобелеву станет символом воссоздания прерванной традиции, укрепит сотрудничество власти и общества в благородном деле восстановления преемственности с исторической Россией.

В. Ж. Цветков, научный редактор серии «Белые воины», главный редактор альманаха «Белая Гвардия»

https://rusk.ru/st.php?idar=116898
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