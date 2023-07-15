ОТ РЕДАКЦИИ. 30 сентября 2023 года исполняется 180 лет со дня рождения выдающегося русского полководца, Георгиевского кавалера, генерала М.Д. Скобелева. Скобелевский комитет при содействии НБФ «Наследие» подготовил к печати книгу серии «Белые воины» «Генерал Скобелев». Это третье дополненное и переработанное издание книги, которая первый раз была издана в далёком 2011 году. Предлагаем читателям «Русской линии» предисловие к этому изданию главного редактора серии доктора исторических наук В.Ж. Цветкова.

Хотелось бы также привести слова президента Скоблевского комитета, дважды героя Советского Союза лётчика-космонавта А.А. Леонова, сказанные им на открытии конного памятника генералу у Академии Генерального штаба Министерства обороны России:

«Скобелев, как и многие патриоты России, мечтал об объединении славянских земель. И все свои отпуска, ещё с корнетских времён, будущий генерал проводил волонтером в различных войсковых операциях. Если бы он был нашим современником, мы бы обязательно услышали его имя среди ополченцев Донбасса».

Здесь порядок, строгая безусловная законность, никакого всезнайства и противоречия, всё вытекает одно из другого; никто не приказывает, прежде чем сам не научится повиноваться; никто без законного основания не становится впереди другого, всё подчиняется одной определённой цели, всё имеет свое назначение. Потому-то мне так хорошо среди этих людей, и потому я всегда буду держать в почёте звание солдата. Я смотрю на всю человеческую жизнь только как на службу, так как каждый служит.

Из письма Императора Николая I издателю «Друга солдата» Шнейдеру

«Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю: если будут красны, как пурпур, — как волну убелю… если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрёт вас…»

(Ис. 1:18.20)

Очередная книга серии «Белые воины «посвящена памяти героя «Освободительной» Русско-турецкой войны 1877−1878 гг. — генерала Михаила Дмитриевича Скобелева. Он заслуженно считался одним из самых популярных военачальников Русской армии конца XIX — начала XX столетия. Лубочные картинки и «народные календари» с портретами доблестного генерала украшали дома, дети играли в раскрашенных деревянных солдатиков, идущих в атаку во главе с генералом на вздыбленной белой лошади. В легендах, знаменитых солдатских «скалках» Скобелев не уступал другому солдатскому герою — фельдмаршалу А. В. Суворову. Подлинная народная любовь сопутствовали легендарному «белому генералу» и при жизни и после скоропостижной кончины. «Слуга — Царю, отец — солдатам…»

Скобелев стал героем войны, блестящую победу в которой одержала новая армия обновлённой России. Великие реформы Царя-Освободителя Александра II, введение всеобщей воинской службы сделали Русскую армию подлинно народной, основанной не на «палочной» дисциплине слепого следования уставам и «артикулам», на силе духа, вере в победу и доверии своим командирам. Скобелев был известен как активный защитник, выражаясь современным языком, геополитических позиций России. Прежде всего, это относилось к идее освобождения славян и создания союза славянских народов Балкан, скрепленного братской кровью, пролитой на полях сражений. Освобождение от «османского ига» укрепляло на тот момент Православный союз Болгарии, Сербии, Черногории и России.

Не менее важны для растущей империи становились и позиции в Туркестане. Но не только укрепление границ и присоединение новых территорий представлялось важным для Скобелева. Необходимо было выполнить просветительскую миссию, помочь развитию промышленности, транспорта в регионе. Не колониальная политика захвата и угнетения отличало Россию времени царствования Императора-Миротворца Александра III, а политика сотрудничества с местный населением, его поддержки.

Для многих своих современников Скобелев выражал идею сильной личности, искреннего человека, наделенного чертами национального лидера. «Белым генералом» Скобелева можно было называть отнюдь не за белый китель и фуражку, а за чистоту души, искренность и честность. Верность монархии сочетались у него с верностью традициям воинской доблести и мужества, а осознанное исполнение долга, жертвенность подвига освящались твердым исповеданием православной веры. Авторитет сильной личности, сильной власти, сильного государства становился прочным барьером против революционного радикализма народовольческих кружков, растущей популярности народовольцев-террористов.

Скобелевские заветы продолжались в Русской армии и в начале XX столетия. Генералы, офицеры, участники Русско-японской, Второй Отечественной войн, Белого движения служили под командованием Скобелева, изучали его наследие. Генерал М. В. Асексеев 6ыл его адъютантом во время Русско-Японской войны, участвовал осаде Плевны, а генерал С. Л. Марков стал одним из первых исследователей наследия Скобелева. Таким же «белым генералом», близким к солдатам и офицерам, бескорыстным человеком чести и долга, искренним патриотом России называли современники генерала А.И. Деникина. Как и Скобелев, лидеры Белого движения стремились к укреплению государственной власти, опиравшейся на популярного военного вождя, национального лидера. Преемственность со скобелевскими заветами проявлялась и в особом внимании к укреплению славянского единства и международного авторитета России.

Революционный угар 1917 г. не миновал памяти «белого генерала». Памятник на Скобелевской площади стал первым среди разрушенных московских мемориалов (еще до уничтоженных памятников российским государям) в ходе реализации «ленинского плана монументальной пропаганды». Основанием для сноса стало обращение в Моссовет рабочих завода «Гужон», не пожелавших видеть памятник «царскому сатрапу» накануне 1 мая 191 В г. Поэтому установка конного памятника Скобелеву, который был торжественно открыт на «Зимнего Георгия» 9 декабря 2014 г. отчасти закрывает грехи того революционного поколения. Хотелось бы надеяться, что установленный новый памятник Скобелеву станет символом воссоздания прерванной традиции, укрепит сотрудничество власти и общества в благородном деле восстановления преемственности с исторической Россией.

В. Ж. Цветков, научный редактор серии «Белые воины», главный редактор альманаха «Белая Гвардия»