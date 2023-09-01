1 сентября 1924 года главнокомандующий Русской армией генерал-лейтенант барон Пётр Врангель основал Русский Обще-Воинский Союз, созданный для сохранения Белой армии и потомков Русской Императорской армии. В Союз вошли все белогвардейские военные организации и воинские союзы во всех странах Русского Зарубежья.

В связи с 99-летием основания РОВС 2 сентября 2023 года по благословению наместника Донского монастыря, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси митрополита Каширского Феогноста в обители состоится заупокойное богослужение. Панихида пройдёт в 11:30 на могиле генералов Владимира Каппеля и Антона Деникина.

В настоящее время РОВС объединяет потомков участников Белого движения и их единомышленников.

«1 сентября 2023 года исполняется 99 лет со дня переформирования генералом П.Н. Врангелем Русской Армии в Русский Обще-Воинский Союз. Всё ближе и ближе столетний юбилей РОВСа и десятая годовщина борьбы за освобождение и воссоединение Юго-Западных земель России, — говорится в обращении председателя РОВСа капитана И.Б. Иванова.

В эти дни начала осени мы по традиции молитвенно поминаем наших Вождей и наших соратников, павших на поле брани, умученных в большевицких застенках, в рассеянии скончавшихся; подводим итоги пути, пройденного Союзом. И уже не первый год многие чины РОВСа — офицеры и добровольцы — отмечают очередную годовщину Союза в боевой обстановке, не на словах, а на полях сражений воплощая девиз генерала А.А. Лампе: «Отбоя не было, борьба продолжается!»

Приближаясь к столетию Обще-Воинского Союза и оглядываясь на пройденный им долгий путь, мы с гордостью можем сказать: «Отбоя для нас не было никогда!

<…>На каком бы посту ни служили сегодня Отечеству чины Русского Обще-Воинского Союза, всех нас объединяют верность Исторической России, заветам Белых Вождей и непреклонная решимость победить. Ибо как бы кардинально и стремительно ни менялись сегодня и в дальнейшем политические условия и расстановка сил — будь то на международной арене или внутри страны — цели Русского Обще-Воинского Союза, как и в самом начале Белой борьбы, остаются неизменны: освобождение, воссоединение, умиротворение и возрождение России; восстановление на лучших традициях Российского Воинства главного Её гаранта — Армии".

Преклоняем голову перед светлой памятью основателя РОВСа генерал-лейтенанта Петра Врангеля, руководителей Общевоинского Союза генералов Александра Кутепова, Евгения Миллера, и всех возглавителей и чинов Союза, отдавших жизни за освобождение России.

Русская линия