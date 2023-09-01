1 сентября 2023 года, в праздник Донской иконы Божией Матери, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Большом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря в Москве. В этом году отмечается 430-летие со времени основания Донской обители, сообщает «Монастырский Вестник».

Перед началом богослужения у входа в храм Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали префект Южного административного округа города Москвы А.В. Челышев, глава управы Донского района г. Москвы (ЮАО) Д.Н. Соколов.

По прибытии в собор Святейший Патриарх Кирилл поклонился чудотворной Донской иконе Божией Матери, которая по сложившейся традиции накануне праздника была принесена в Донскую обитель из Государственной Третьяковской галереи. Перед святым образом все это время совершаются молебны с чтением акафиста. Также Святейший Владыка поклонился покоящимся в Большом соборе честным мощам святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканалах «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru. На площади Донской обители был установлен большой экран, на котором шла трансляция из Большого собора.

В сугубую ектению были включены прошения на начало учебного года:

«Еще молимся Господу Богу нашему, о еже призрети милостивно на отроков сих, и низпослати в сердца, во ум и во уста их Духа премудрости, разума же и благочестия, и страха Своего, и просветити их светом Своего богоразумия, и подати им силу и крепость, во еже скоро прияти и спешно навыкнути Божественнаго закона Его наказанию, и всему благому и полезному учению; еже преуспевати им премудростию и разумом, и всеми благими делы в славу Пресвятаго Его имени, и даровати им здравие, и долголетны их сотворити к созиданию и славе Церкве Своея, рцем вси: Господи, услыши и милостивно помилуй».

Святейший Владыка прочитал молитву о учащих и учащихся:

«Господи, Боже и Создателю наш, образом Своим почтый нас человеки, научивый избранныя Твоя, яко дивитися внемлющым учению Твоему, открывый премудрость младенцем; иже Соломона и всех взыскующих премудрости Твоей научивый, отверзи сердца, умы и уста рабов Твоих сих, во еже прияти силу закона Твоего, и со успехом познати преподаваемые им полезная учения, в славу Пресвятаго имене Твоего, в пользу и созидание Святей Твоей Церкви, и разумети благую и совершенную волю Твою. Избави всех учащих и учащихся от всякаго налога вражия, соблюди их в Православии и вере, и во всяком благочестии и чистоте во вся дни жизни их, да преуспеют в разуме и во исполнении заповедей Твоих; да тако преуготовленные прославят Пресвятое имя Твое, и будут наследниками Царствия Твоего. Яко Ты еси Бог силен в милости, и благ в крепости, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, всегда, ныне и присно, и во веки веков».

За Литургией Предстоятель Русской Православной Церкви рукоположил в сан пресвитера диакона Иоанна Захарова, клирика храма преподобного Серафима Саровского — Патриаршего подворья при Выставочном центре ЗАО «Экспоцентр» города Москвы.

Проповедь перед причастием произнес иеромонах Филарет (Бердников), насельник Донского ставропигиального монастыря.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление и молитву перед Донской иконой Божией Матери, а затем поклонился иконе и мощам святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.

От лица насельников и прихожан Донского монастыря наместник обители митрополит Каширский Феогност приветствовал Предстоятеля Русской Церкви и преподнес Его Святейшеству старинную икону Божией Матери «Нечаянная радость».

Затем Святеший Патриарх Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским словом.

В дар насельникам обители Предстоятель передал служебники, изданные к 75-летию Его Святейшества.

Русская линия