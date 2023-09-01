Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ обратился к мировому православному сообществу с призывом выступить в защиту старейшего православного учебного заведения…

В связи со всё более усугубляющимся бесцеремонным давлением на Украинскую Православную Церковь и изгнанием её представителей, в том числе учащих и учащихся старейшего православного учебного заведения Восточной Европы из стен Киево-Печерской лавры, Святейший Патриарх Кирилл благословил Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ сделать специальное заявление, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«В конце августа 2023 года Министерство культуры и информационной политики Украины подтвердило запрет преподавателям и студентам Киевской духовной академии доступа к учебным корпусам на территории Киево-Печерской лавры.

Данное решение является частью государственной программы, официально анонсированной и утверждённой властями Украины в 2022 году, по ослаблению и уничтожению Украинской Православной Церкви, захвату её монастырей и исторических святынь, ликвидации религиозных общин.

Данным беззаконным решением правительства Украины продолжено планомерное уничтожение тысячелетнего Киево-Печерского монастыря и сопряжённой с ним духовной, интеллектуальной и культурно-исторической традиции.

Предпринята попытка воспрепятствования деятельности духовной школы с более чем четырехсотлетней историей. Будущие священнослужители лишаются возможности духовно возрастать у древних лаврских святынь.

Русская Православная Церковь заявляет решительный протест против изгнания Киевской духовной академии из стен Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Обращаемся к международным правозащитным организациям, мировому православному научно-богословскому сообществу, религиозным и светским учебным заведениям всего мира с призывом выступить в защиту старейшего православного учебного заведения Восточной Европы и предпринять возможные шаги в его поддержку".

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