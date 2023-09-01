Как ни печально, но подавляющее большинство Поместных Православных Церквей решили отмолчаться на призыв Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вступиться за православного исповедника Украинской Православной Церкви митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, которого украинские власти по сфабрикованному против него делу приговорили к тюремному заключению.

При этом в обличение православным иерархам, которые из малодушия решили не гневить своими заявлениями сильных мира сего из США и ЕС, иерархи многих неправославных церквей без всякого смущения выступили в защиту гонимого украинского исповедника.

Так, с заявлением в поддержку митрополита Ионафана выступили члены Священного Синода Маланкарской церкви: сопредседатель Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью митрополит Нью-Йоркский Захария Мар Николовос и митрополит епархии Великобритании, Европы и Африки Абрахам Мар Стефанос, сообщает Патриархия.Ru.

«Абсолютным потрясением стало для нас известие о приговоре, вынесенном митрополиту Русской Православной Церкви Ионафану. Пожилой и уважаемый иерарх, всю свою жизнь стоявший на страже истинной веры, теперь лишен возможности служить своему народу. С надеждой молимся о том, что правозащитные организации и все христианские Церкви возвысят свой голос, дабы с митрополита сняли все выдвинутые заинтересованными властями обвинения.

Будем же молиться и о том, чтобы власти, столь несправедливыми мерами посягающие на жизнь Церкви, воздерживались в будущем от подобной жестокости", — заявили архиереи Маланкарской церкви.

Заявление было сделано на состоявшейся 31 августа 2023 года в Смоленске встрече индийских иерархов с митрополитом Смоленским и Дорогобужским Исидором и опубликовано на ресурсах Маланкарской церкви. Во встрече также принял участие секретарь Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).

Ранее также Патриарх Коптский Тавадрос II направил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо, где выразил «глубокую скорбь в связи с преследованием митрополита Ионафана, который был приговорен к пятилетнему тюремному заключению».

«Мы направили протест в Посольство Украины в Каире, поскольку духовенство не должно становиться жертвами политических конфликтов», — отмечено также в упомянутом письме Предстоятеля Коптской Церкви.

Русская линия