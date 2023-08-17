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Сводка новостей от 17 августа 2023

В Токио простились с митрополитом Токийским и всей Японии Даниилом
Отпевание архипастыря совершил архиепископ Сендайский Серафим в сослужении японского духовенства…

В Токио простились с митрополитом Токийским и всей Японии Даниилом17 августа 2023 года в Воскресенском соборе в Токио состоялось прощание с митрополитом Токийским и всей Японии Даниилом, который отошёл ко Господу 10 августа в возрасте 84 лет. Литургию и отпевание владыки в этот день совершил Местоблюститель Митрополичьего престола Японской Автономной Православной Церкви архиепископ Сендайский Серафим, сообщает ТАСС.

«Много верующих пришло проститься с митрополитом Даниилом», — отметили в российском дипломатическом представительстве в Японии. Похороны владыки Даниила состоялось на Иностранном кладбище в Иокогаме.

Накануне в Токио также прошла панихида по архипастырю, на которой от посольства присутствовал временный поверенный в делах РФ в Японии Геннадий Овечко.

Архиепископ Серафим Сендайский ранее был избран Местоблюстителем Митрополичьего престола Японской Автономной Православной Церкви в соответствии с ее уставом. Избрание нового митрополита Токийского пройдет позднее.

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В Токио простились с митрополитом Токийским и всей Японии Даниилом
Отпевание архипастыря совершил архиепископ Сендайский Серафим в сослужении японского духовенства...

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