Святыня будет доставлена из Государственной Третьяковской галереи в обитель 1 сентября…

В Донской монастырь в Москве будет принесена чудотворная Донская икона Божией Матери

1 сентября 2023 года, в день чествования Донской иконы Божией Матери, в Москве пройдут торжества по случаю престольного праздника и 430-летия со дня основания Донского ставропигиального мужского монастыря, сообщает сайт Донского монастыря.

По сложившейся традиции для молитвенного поклонения верующих в Донской монастырь из Государственной Третьяковской галереи будет доставлена чудотворная Донская икона Божией Матери.

Принесение святыни состоится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Министерства культуры РФ и Государственной Третьяковской галереи.

Донская икона Божией Матери будет пребывать в Большом соборе Донского монастыря с 14:00 31 августа до 10:00 2 сентября, где перед святым образом будут совершаться молебные пения с чтением акафиста.

В день праздника будут совершенны четыре Божественные литургии в 00:00, 06:30, 09:30 в Большом Донском соборе и в 09:30 в храме Архангела Михаила.

Торжественную Литургию возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение начнется в 09:30, по окончании которого будет совершен молебен у чудотворного образа.

Икона XIV века предположительно принадлежит кисти преподобного Феофана Грека. В летописях сказано, что икона была передана святому благоверному князю Димитрию Донскому перед Куликовской битвой «казацами» — «народом христианским воинского чина».

С тех пор Донская икона Божией Матери почиталась как защитница Отечества. В 1591 году в память о заступничестве Пресвятой Богородицы за град Москву было начато строительство Малого собора, первого каменного сооружения будущего Донского монастыря. С этого времени ежегодные крестные ходы из Московского Кремля в Донскую обитель, в которых принимали участие цари и члены царствующего дома, стали традицией.

После возрождения Донского монастыря была возобновлена и традиция принесения Донской иконы в стены обители для молитвенного поклонения.

Русская линия