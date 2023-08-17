Две трети россиян считают идеальной семью с двумя детьми, и лишь треть — с тремя…

Для того, чтобы русский народ по Заповеди Божией «плодился и размножался», необходимо, чтобы в каждой русской семье было как минимум три ребёнка. Только в таком случае есть шанс, что Россия прекратит вымирать.

Однако, как показывает соцопрос аналитического центра НАФИ, более половины россиян видят идеальной семью ту, в которой только два ребёнка (60%), сообщает Милосердие.Ru. 30% называют идеальной — семью, где трое детей (26%), четыре (2%), пять или более (2%) детей. При этом образ семьи с тремя детьми более привлекателен среди обеспеченных россиян (36%) и тех, у кого сейчас уже есть более трех детей (61%).

По мнению опрошенных, многодетные семьи чаще всего сталкиваются с жилищными (56%) и финансовыми (55%) проблемами. В свою очередь представители многодетных семей чаще говорят о больших денежных затратах и высокой нагрузке на родителей (32%). О сложностях с жильем заявляют не более четверти (25%) многодетных родителей.

По словам социологов, за последнее десятилетие восприятие многодетных семей изменилось: если в 2015 году эксперты отмечали проявления негативного отношения, то сегодня в обществе преобладают симпатии к многодетным. Однако, этого мало — Россия продолжает стремительно вымирать.

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