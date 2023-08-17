Михаил Григорьевич Черняев родился 22 октября 1828 г. в семье офицера, участника Отечественной войны 1812 года. С ранней юности Черняев начал воевать. Уже в 1853 г. он участвовал в сражениях Крымской войны, воевал с турками на Дунае, участвовал в Инкерманской операции, защищал легендарный Малахов курган в Севастополе. Затем были боевые операции в Оренбургской степи и на Кавказе. В 60-х гг. Черняев прославился взятием Чимкента и Ташкента, причем, действовал он вопреки инструкциям из Петербурга, где с опаской поглядывали на недовольство Англии. За победы в Туркестане Черняев получил почетное прозвище «ташкентский лев».

Однако из-за несогласия с политикой военного министра Д.А.Милютина молодой генерал вынужден был выйти в отставку. Вместе с другими противниками Милютина генералом В.А.Фадеевым и полковником В.В.Комаровым, он начал издавать газету «Русский мир». В это время Черняев сблизился с лидером московских славянофилов И.С.Аксаковым.

Когда в Боснии вспыхнуло восстание против османского ига, а Сербия объявила войну Турции, Черняев почти нелегально уехал добровольцем сражаться за братьев-сербов. Князь Милан Обренович назначил его командующим сербской армией. Прибывшие вместе с Черняевым русские офицеры-добровольцы стали командирами соединений. В публицистике того времени Черняева называли «архистратигом славянской рати». В ряде сражений Черняев разбил турок, однако силы были неравные и сербская армия потерпела тяжелейшее поражение. От полной гибели спасло сербов только вступление в войну России. Черняева обвинили в поражении, припомнили неподчинение приказам в Туркестане, самовольный отъезд в Сербию, он был забыт, вел жизнь частного человека в Кишиневе.

Новый Император Александр III в ознаменование былых заслуг генерала назначил его в 1882 г. Туркестанским генерал-губернатором. Затем Черняев некоторое время был членом Военного совета. Скончался Черняев в 1898 г. в своем имении в Могилевской губернии.

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