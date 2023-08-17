Конференция канонических православных епископов США направила архиепископу Американскому Элпидофору (Константинопольский Патриархат) обращение «одиннадцатого часа», в котором архиереи вновь призвали его не совершать епископскую хиротонию бывшего архимандрита Александра Бели, лишенного сана Русской Зарубежной Церковью. Об этом 16 августа 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthochristian.com.

«Мы приходим к вам в одиннадцатом часу, молясь, чтобы вы ради православного единства в Америке не приступили к этой хиротонии», − говорится в обращении.

Кроме того, православные иерархи предложили главе Американской архиепископии Фанара вынести вопрос на рассмотрение Синода Константинопольской Церкви, чтобы «отменить решение о возведении в епископы этого лица, чье поведение и канонический статус вызывали и будут вызывать столько разногласий среди православных христиан Соединенных Штатов».

Письмо 11 августа 2023 года подписали: Предстоятель Церкви в Америке Блаженнейший Митрополит Тихон, митрополит Северной Америки Савва (Антиохийская Церковь), митрополит двух Америк Николай (Румынская Церковь) и епископ Среднезападно-Американский Лонгин (Сербская Церковь).

За последний год православные епископы США несколько раз выражали свой протест, подчеркивая, что могут прекратить свое участие в Конференции в случае хиротонии Бели, поскольку признают лишение его сана РПЦЗ в феврале 2020 года каноническим и считают, что бывший священнослужитель недостоин епископского звания по своим нравственным качествам.

В своем последнем послании архиепископ Элпидофор попытался развеять опасения иерархов и предложил не вводить Александра Белю в состав Конференции православных епископов США, а также исключить его участие в каких-либо ее собраниях.

Однако, как отмечается, «иерархи остаются твердыми в своей позиции».

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