Получить выплату на ребёнка до трёх лет за счёт маткапитала можно с 1 января 2023 года. Однако, с 1 января 2024 года это будет сделать ещё проще…

С 1 января 2024 года будет существенно упрощена процедура оформления ежемесячных выплат семьям с ребёнком до трёх лет, выплачиваемых за счёт маткапитала. В большинстве случаев родителям не требуется предоставлять какие-либо дополнительные справки. Все необходимые сведения Социальный фонд России будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия. Подать заявление на получение выплаты можно онлайн на портале «Госуслуги», а также лично в отделении Соцфонда или в МФЦ, сообщает «Российская газета».

В Минтруде напомнили, что с 1 января 2023 года у семей появилась возможность получения ежемесячной выплаты на детей до трёх лет из средств маткапитала вне зависимости от очередности рождения. Ранее направить средства маткапитала на ежемесячные выплаты могли только родители вторых детей.

Подать заявление на получение выплаты можно онлайн на портале Госуслуг, а также лично в отделении Соцфонда или в МФЦ

Выплата назначается семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц. Получать её можно до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года. Если в семье несколько детей до трёх лет, то выплату можно оформить на каждого из них. Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребёнка в месяц.

Ранее аудиторы Счетной палаты в своем докладе об исполнении бюджета Пенсионного фонда России за 2022 год (ныне — Социальный фонд) отмечали, что российские граждане стали меньше расходовать маткапитал на улучшение жилищных условий, но чаще — на повседневные нужды. Так, за год количество обращений за распоряжением средствами маткапитала увеличилось более, чем на 8%. Но в то же время на 7,8% уменьшилось количество обращений за использованием средств на улучшение жилищных условий. А вот число получателей ежемесячной выплаты за счет средств маткапитала увеличилось на 3%.

Сейчас маткапиталом также можно расплатиться за обучение детей в семье, потратить его на частный детский сад, посещение секций и кружков. Можно положить маткапитал в копилку будущей накопительной пенсии мамы. В то же время депутаты Госдумы давно предлагают более широко использовать возможности маткапитала. Прежде всего, наконец-то разрешить использовать его на покупку автомобиля.

Совет Федерации уже рекомендовал Минпромторгу продумать вопрос использования маткапитала на покупку семейного автомобиля до 1 июня 2024 года. А председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина не исключила, что маткапитал могут разрешить использовать на покупку именно отечественного автомобиля. По её словам, соответствующие поправки могут быть приняты в осеннюю сессию.

Сейчас максимальный размер капитала составляет 775, 6 тыс. руб. В 2024 году при рождении 1-го ребенка планируется выплачивать 618 тыс. руб.; при рождении 2-го — 816,7 тыс. руб. В 2025 году при рождении 1-го ребенка будет полагаться 642,8 тыс. руб., 2-го — 849,4 тыс. руб.; в 2026 году — при рождении 1-го ребенка запланирована выплата в 668,5 тыс. руб., при рождении 2-го — 883,4 тыс. рублей.

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