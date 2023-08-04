После того, как российские СМИ сообщили о разрушении «объекта культурного наследия федерального значения» деревянного храма Василия Блаженного XIX века, расположенного в деревне Тарасово (Чухчерема) Холмогорского округа Архангельской области, власти региона попытались найти оправдание произошедшему.

Оказывается, на протяжении последних десятилетий у храма «не было пользователя, что и привело его к аварийному состоянию», сообщает Global Orthodox.

«К сожалению, у памятника на протяжении последних десятилетий пользователя нет, что и привело его к аварийному состоянию, — сообщила исполняющая обязанности руководителя инспекции Наталья Некрасова. — Архангельская область ежегодно принимает участие в заявочной кампании с целью получения федерального финансирования в рамках государственной программы „Развитие культуры“ на проведение противоаварийных работ на данном памятнике. Но пока этот объект не вошёл в число приоритетных и в программу включён не был».

Она добавила также, что проблемой сохранения данного храма является и его местоположение. Он находится на высоком берегу реки, которому, в случае проведения работ на объекте, потребуется укрепление.

Ситуацию с памятником прокомментировал и депутат Государственной Думы Александр Спиридонов.

«Вопрос спасения деревянных церквей Севера стоит очень остро. Полгода назад мы обращались в Министерство культуры России с просьбой выделить федеральное финансирование и запустить специальную программу по проведению противоаварийных и восстановительных работ на таких объектах культуры. Понимая, что мы теряем наши древние церкви и ценнейшие памятники деревянного зодчества, мы провели круглый стол, резолюция которого также была направлена в Минкульт. Нас не услышали, и, к сожалению, мы видим результат. Это наша история, это наша культура, и мы обязаны её сохранить!» — сказал Александр Спиридонов.

Таким образом, государство фактически расписалось в своём бессилии в данном вопросе.

В свою очередь, в Архангельской епархии отметили, что готовы оказать содействие собственнику памятника и обратиться к общественности с просьбой внести посильный вклад в общее дело возрождения святыни. Раз у Минкультуры нет на это денег, Церковь может попробовать привлечь к восстановлению храма благотворителей. Но для этого всё равно необходимо решение властей.

Русская линия