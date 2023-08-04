Создана электронная база данных репрессированных православных священнослужителей и мирян, связанных с Казахстаном и Средней Азией…

4 августа 2023 года завершилась работа по созданию электронной базы данных всех репрессированных клириков и мирян Русской Православной Церкви, чьи судьбы связаны с Казахстаном и Средней Азией — «Туркестанская Голгофа», сообщает Патриархия.Ru.

Проект осуществляется по благословению митрополита Астанайского и Казахстанского Александра и митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия.

Кураторы проекта: ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела Новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Е. Озмитель и сотрудник комиссии по канонизации святых Казахстанского митрополичьего округа чтец М. Ивашко. Большинство биографий на сайте опубликовал исследователь из Москвы С. Чертков; значимый вклад в создание базы данных вн`с краевед из города Уральска В. Кутищев.

В рамках проекта члены комиссий по канонизации святых 12 епархий двух Митрополичьих округов и независимые исследователи из пяти стран составляли биографические анкеты и публиковали наиболее полные и достоверные данные о репрессированных православных верующих Казахстана и Средней Азии; в ходе работы исправляются неточности и дополняются новыми сведениями жития новомучеников и исповедников Церкви Русской.

На основе этой базы данных будет издан мартиролог, в который войдут биографические данные о православных верующих (прославленных и не прославленных), пострадавших за Христа и Православную Церковь в годы безбожной власти, родившихся, служивших, совершивших исповеднический или мученический подвиг на земле Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Значимой частью проекта стало создание сайта «Туркестанская Голгофа». Интернет-портал призван повысить научную эффективность проведенной исследовательской работы, привлечь новых специалистов, сделать более доступным для широкой аудитории обмен знаниями. На сайте формируется база данных, собирается литература и источники по истории Церкви в Средней Азии и Казахстане, создана возможность проверки и обсуждения всех персоналий, коллективной оценки составленных биографических справок, совместного поиска достоверных фактов и способов решения проблем, связанных с недостатком источников, ошибками в житиях и биографиях и пр.

Кураторы проекта приглашают к участию исследователей подвигов священнослужителей и мирян Русской Православной Церкви в годы советской власти.

Русская линия