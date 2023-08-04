4 августа 2023 года в дистанционном формате прошла встреча и.о. ректора Сретенской духовной академии игумена Иоанна (Лудищева) и ректора Луганского государственного университета имени В. Даля Виктора Рябичева. На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве между Сретенской академией и Луганским госуниверситетом, сообщает сайт Сретенской академии.

При подписании договора присутствовали от СДА помощник и.о. ректора монах Рафаил (Попов), от ЛГУ — проректор по стратегическим коммуникациям и молодежной политике Ольга Долженко.

Подписанное соглашение закладывает основу для развития совместной деятельности двух вузов в реализации актуальных просветительских инициатив. В частности, один из проектов, к участию в котором Сретенская академия приглашает студентов ЛГУ, — «Школа для молодых гуманитариев „Россия — мое будущее“». Планируется, что на Школу приедут 10 студентов Луганского университета. Школа проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Также планируются и другие формы сотрудничества, направленные на развитие науки, образования и добрых взаимных отношений между преподавателями и студентами СДА и ЛГУ им. В. Даля.

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