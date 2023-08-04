Русская линия
Сводка новостей от 4 августа 2023

Ещё один шаг в сторону от жёсткого матриархата
В России принят закон, по которому право на алименты отныне будут иметь не только женщины, но и мужчины…

АлиментыПрезидент России Владимир Путин подписал закон о праве отцов на алименты при их уходе за ребёнком. Ранее в случае отказа от поддержки и отсутствия соглашения между супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имела только жена (бывшая жена) в период беременности и в течение трёх лет со дня рождения общего ребёнка, сообщает Милосердие.Ru.

Федеральный закон, дающий отцам право выдвигать требования об алиментах в адрес жён или бывших супруг, вступил в силу 31 июля. Алименты можно будет требовать в судебном порядке.

Закон внес изменения в статьи 89 и 90 Семейного кодекса РФ. Теперь, если отец фактически один ухаживает за ребёнком в течение трёх лет со дня его рождения, он может претендовать на алименты от матери. До этого у отцов за исключением некоторых случаев (пенсионный возраст, нетрудоспособность) в принципе не было такого права.

Таким образом, законодатели решили исправить этот жуткий перекос в сторону матриархата, который фактически сложился в семейных отношениях в России. Правда, пока отцам очень сложно добиться в суде даже того, чтобы ребёнок при разводе оставался с ними, хотя нередко именно женщины виноваты в разводе (измена, блудная жизнь и т. д). Причина этого проста — подавляющее большинство судей в России женщины.

Тем не менее, нынешняя мера может положительно сказаться на атмосфере в российских семьях. Правовое бесправие мужей порой играло злую шутку с некоторыми женщинами, уврененными в том, что в любых семейных спорах государство априори встанет на их строну. Теперь эта практика начала меняться.

Об этом свидетельствует и то, что ранее Госдума приняла закон, позволяющий не только матерям, но и отцам тратить маткапитал на накопительную пенсию. Право на материнский капитал переходит отцу или усыновителю двух и более детей, если мать умерла, лишена родительских прав или если отец — единственный усыновитель. До этого мужья в принципе не могли получить право распоряжаться маткапиталом.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Украинская Православная Церковь не будет переходить на новый стиль
Несмотря на серьёзное давление извне, украинское священноначалие продолжит держаться традиционного юлианского календаря, заявил управделами УПЦ митрополит Бориспольский Антоний...

«Туркестанская Голгофа»
Создана электронная база данных репрессированных православных священнослужителей и мирян, связанных с Казахстаном и Средней Азией...

«У объекта на протяжении последних десятилетий не было пользователя»
В правительстве Архангельской области объяснили, почему разрушился деревянные храм в деревне Тарасово (Чухчерьма)...

В Луганске налаживается мирная жизнь
Сретенская духовная академия заключила соглашение о сотрудничестве с Луганским государственным университетом...

Ещё один шаг в сторону от жёсткого матриархата
В России принят закон, по которому право на алименты отныне будут иметь не только женщины, но и мужчины...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобного Корнилия Переяславского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика