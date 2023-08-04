В России принят закон, по которому право на алименты отныне будут иметь не только женщины, но и мужчины…

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве отцов на алименты при их уходе за ребёнком. Ранее в случае отказа от поддержки и отсутствия соглашения между супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имела только жена (бывшая жена) в период беременности и в течение трёх лет со дня рождения общего ребёнка, сообщает Милосердие.Ru.

Федеральный закон, дающий отцам право выдвигать требования об алиментах в адрес жён или бывших супруг, вступил в силу 31 июля. Алименты можно будет требовать в судебном порядке.

Закон внес изменения в статьи 89 и 90 Семейного кодекса РФ. Теперь, если отец фактически один ухаживает за ребёнком в течение трёх лет со дня его рождения, он может претендовать на алименты от матери. До этого у отцов за исключением некоторых случаев (пенсионный возраст, нетрудоспособность) в принципе не было такого права.

Таким образом, законодатели решили исправить этот жуткий перекос в сторону матриархата, который фактически сложился в семейных отношениях в России. Правда, пока отцам очень сложно добиться в суде даже того, чтобы ребёнок при разводе оставался с ними, хотя нередко именно женщины виноваты в разводе (измена, блудная жизнь и т. д). Причина этого проста — подавляющее большинство судей в России женщины.

Тем не менее, нынешняя мера может положительно сказаться на атмосфере в российских семьях. Правовое бесправие мужей порой играло злую шутку с некоторыми женщинами, уврененными в том, что в любых семейных спорах государство априори встанет на их строну. Теперь эта практика начала меняться.

Об этом свидетельствует и то, что ранее Госдума приняла закон, позволяющий не только матерям, но и отцам тратить маткапитал на накопительную пенсию. Право на материнский капитал переходит отцу или усыновителю двух и более детей, если мать умерла, лишена родительских прав или если отец — единственный усыновитель. До этого мужья в принципе не могли получить право распоряжаться маткапиталом.

Русская линия