Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в комментарии порталу «Православная жизнь» дал исчерпывающий ответ на вопрос о том, почему Украинская Православная Церковь в отличие от украинских раскольников не станет отказываться от юлианского календаря и переходить на новый стиль. Ниже мы приводим текст этого комментария целиком:

«Из многих требований к Церкви со стороны «прогрессивной общественности» один из самых шумных в последнее время — переход на новый календарь.

Аргументы сторонников такого перехода в целом таковы: нынешний церковный календарь не является частью вероучения; новый более точный с астрономической точки зрения; при принятии нового календаря не будет разницы с гражданским.

Да, юлианский календарь, на котором основан календарь церковный, — это традиция, а не часть догматического вероучения. И новый, изначально принятый в католическом мире, григорианский календарь (или его разновидность — новоюлианский) действительно астрономически точнее. Однако в Церкви любые нововведения или изменения традиции, как правило, производятся неспешно и обдуманно. А самое главное — всегда важно чётко определять цель этих нововведений.

Давайте вспомним, как именно вводился новый календарь в тех Православных Церквах, которые его придерживаются. О календарной реформе в Церкви дискуссии шли довольно давно. Но на практике его введение активно инициировал в 20-х годах прошлого века печально известный Константинопольский патриарх Мелетий IV (Метаксакис). Патриарх Мелетий за свою жизнь успел побывать архиепископом Афинским, патриархом Константинопольским и патриархом Александрийским. Известен он, прежде всего, своими интригами, подлогами, захватом чужих канонических территорий, поддержкой обновленцев и многими другими весьма неблаговидными деяниями. Да и его стремление перевести православных на новый календарь, почти идентичный западному — григорианскому, мотивировалось не столько желанием дать Церкви более точное летосчисление, сколько политическими расчётами на унию с Англиканской церковью. Чему должны были способствовать и иные уступки, такие, например, как возможность брака для священников и диаконов после хиротонии и допустимость повторного брака для клириков.

Многие политические проекты патриарха Мелетия так и не осуществились, кафедры, которые он возглавлял, ему часто приходилось покидать со скандалами. Но главное его детище, новый календарь, в части Православных Церквей прижился, хотя тоже не без проблем: агрессивное внедрение нового летосчисления вызвало нестроения и даже «старостильные» расколы.

Впрочем, есть к новоюлианскому календарю и совершенно прагматические претензии. Так, даже те Церкви, которые перешли на новоюлианский календарь, продолжают исчислять время Пасхи и зависимых от неё переходящих праздников согласно юлианскому календарю. А это создаёт определённые литургические проблемы: например, когда Пасха поздняя, из богослужебного года может полностью выпасть Петров пост. Попытки же создания новой Пасхалии до сих пор не увенчались успехом.

Сторонники нового календаря часто указывают на тот факт, что разница между новым и старым летоисчислением составляет 13 дней и со временем будет только увеличиваться, пока не наступит тот момент, что Рождество по юлианскому календарю придётся праздновать летом. В самом деле, разница между календарями растёт, но гипотетический переход даты Рождества на лето может произойти лишь через тысячелетия, а за это время Церковь явно сможет справиться со всеми календарными проблемами, если Господу будет угодно к тому времени сохранить наш грешный мир.

Сейчас же это проблема больше политическая, чем церковная. И те, кто агрессивно раздувает эту тему, меньше всего думают о прихожанах, особенно сейчас, когда нашу Церковь в буквальном смысле хотят запретить, а значит — уничтожить. Забота о верующих — наша первейшая обязанность. Давайте зададимся простым вопросом: в настоящий момент мешает ли церковная жизнь по юлианскому календарю вести людей к Богу? Понятно, что нет. Приблизит ли нас ко Господу переход на новый календарь? Ответ тоже очевиден.

В то же время негатив от такого необдуманного перехода очень явственен. Достаточно вспомнить все последствия радикальных церковных реформ, чтобы притормозить любое рвение не по разуму. Ввести в соблазн верующих и вызвать сейчас в Церкви ещё один раскол, мягко говоря, безответственно.

Светская власть вправе на основании своих приоритетов вводить или отменять праздники, которые она считает государственными. Наше же право — отмечать церковные праздники в своё, установленное многолетней традицией время. И это право у нас никто отнять не может".

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