Митрополит Банченский Лонгин, который стал широко известен благодаря своим неоднократным нападкам на Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, перенёс тяжелый инсульт после того, как украинские власти, несмотря на его «патриотическую позицию» и критику Предстоятеля РПЦ, возбудили против владыки уголовное дело. О госпитализации владыки 24 июля 2023 года сообщила пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви, передаёт портал «Православная жизнь».

Как отмечается, архиерей уже два дня находится в больнице. Его здоровье пошатнулось «из-за морального напряжения в результате преследования украинскими властями».

«По последней информации, руки у владыки немного восстановили свои функции, сейчас тяжёлая ситуация с ногой, архиерей едва передвигается», — сказано в сообщении.

Всех верующих Украинской Православной Церкви просят сугубо помолиться о здравии митрополита Лонгина.

Викарий Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви, настоятель Вознесенского Банченского мужского монастыря, основатель и руководитель детского приюта при монастыре в Молнице владыка Лонгин впервые выступил с резкой критикой Святейшего Патриарха Кирилла после состоявшейся встречи Предстоятеля Русской Православной Церкви с папой Римским Франциском на Кубе в 2016 году.

Тогда он демонстративно отказался поминать Его Святейшество за Литургией. «Мы молимся за Святейшего Патриарха Кирилла. И братья наши молятся, и вы должны молиться. Но поминать на Литургии его я не могу, потому что не знаю: кто — православный, кто — католик, кто — еретик. Документ, который принят по итогам встречи Святейшего и папы Римского. Это ересь, братья и сестры! Это настоящая ересь», — заявил владыка Лонгин.

С началом СВО в феврале 2022 года митрополит Логин занял крайне жёсткую позицию и начал обвинять лично Предстоятеля Русской Церкви в обстрелах украинских городов и сёл. Его «патриотические проповеди», направленные против Святейшего Патриарха Кирилла, регулярно появлялись в Интернете.

Однако, сколько не пытался владыка Лонгин представить себя украинским патриотом, на Банковой в это не поверили и в результате завели на архиерея уголовное дело за «разжигание религиозной розни» и критику «ПЦУ». Это, похоже, стало полной неожиданностью для архиерея, он сильно переживал и в результате оказался в больнице с инсультом.

Русская линия