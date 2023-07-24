Русская линия
Сводка новостей от 24 июля 2023

Митрополит Банченский Лонгин госпитализирован с инсультом
Архиерей, который ранее выступал с резкой критикой Святейшего Патриарха Кирилла, тяжело переживал начавшееся уголовное преследование со стороны украинских властей…

Митрополит Банченский Логин (Жар)Митрополит Банченский Лонгин, который стал широко известен благодаря своим неоднократным нападкам на Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, перенёс тяжелый инсульт после того, как украинские власти, несмотря на его «патриотическую позицию» и критику Предстоятеля РПЦ, возбудили против владыки уголовное дело. О госпитализации владыки 24 июля 2023 года сообщила пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви, передаёт портал «Православная жизнь».

Как отмечается, архиерей уже два дня находится в больнице. Его здоровье пошатнулось «из-за морального напряжения в результате преследования украинскими властями».

«По последней информации, руки у владыки немного восстановили свои функции, сейчас тяжёлая ситуация с ногой, архиерей едва передвигается», — сказано в сообщении.

Всех верующих Украинской Православной Церкви просят сугубо помолиться о здравии митрополита Лонгина.

Викарий Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви, настоятель Вознесенского Банченского мужского монастыря, основатель и руководитель детского приюта при монастыре в Молнице владыка Лонгин впервые выступил с резкой критикой Святейшего Патриарха Кирилла после состоявшейся встречи Предстоятеля Русской Православной Церкви с папой Римским Франциском на Кубе в 2016 году.

Тогда он демонстративно отказался поминать Его Святейшество за Литургией. «Мы молимся за Святейшего Патриарха Кирилла. И братья наши молятся, и вы должны молиться. Но поминать на Литургии его я не могу, потому что не знаю: кто — православный, кто — католик, кто — еретик. Документ, который принят по итогам встречи Святейшего и папы Римского. Это ересь, братья и сестры! Это настоящая ересь», — заявил владыка Лонгин.

С началом СВО в феврале 2022 года митрополит Логин занял крайне жёсткую позицию и начал обвинять лично Предстоятеля Русской Церкви в обстрелах украинских городов и сёл. Его «патриотические проповеди», направленные против Святейшего Патриарха Кирилла, регулярно появлялись в Интернете.

Однако, сколько не пытался владыка Лонгин представить себя украинским патриотом, на Банковой в это не поверили и в результате завели на архиерея уголовное дело за «разжигание религиозной розни» и критику «ПЦУ». Это, похоже, стало полной неожиданностью для архиерея, он сильно переживал и в результате оказался в больнице с инсультом.

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Митрополит Банченский Лонгин госпитализирован с инсультом
Архиерей, который ранее выступал с резкой критикой Святейшего Патриарха Кирилла, тяжело переживал начавшееся уголовное преследование со стороны украинских властей...

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