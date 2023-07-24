Во время визита в Румынию глава Венгрии заявил, что сделает всё, чтобы защитить христианские ценности своей страны, назвав ЛГБТ-идеологию оскорбительной…

22 июля 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой в адрес Европейского Союза, обвинив еврочиновников в насильственном навязывании содомии странам-членам ЕС. В связи с этим глава Венгрии указал, что его правительство сделает всё, чтобы защитить христианские ценности своей страны, сообщает EURACTIV.com.

Премьер-министр Румынии Марсель Чолаку и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Румынии в среду, хотя это не было в повестке дня премьер-министра Румынии, и официального объявления не было.

Во время выступления в одном из университетов Румынии Виктор Орбан в присутствии венгерской общины выразил надежду, что выборы в Европейский парламент в следующем году укрепят те правительства внутри блока, которые отвергают всевластье еврочиновников.

Находясь у власти с 2010 года, Виктор Орбан в 2021 году принял закон, запрещающий использование материалов, пропагандирующих содомию и смену пола среди детей в школе. Тем самым он выступил против проводимой повсеместно в ЕС политики по отказу европейцев от своих христианских корней в пользу половой распущенности и извращений.

«ЕС отвергает христианское наследие, осуществляет замену своего населения посредством миграции и проводит наступление ЛГБТ», — заявил Виктор Орбан, добавив, что в связи с этим ему ничего не остаётся, как бороться с этой политикой.

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