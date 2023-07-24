Владыка, которого обвиняют в поддержке России, находится под арестом с 12 апреля 2023 года…

Митрополита Черкасского Феодосия оставили под домашним арестом ещё на два месяца

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий проведёт под круглосуточный домашним арестом ещё два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Черкасской епархии Украинской Православной Церкви, передаёт портал «Православная жизнь».

«24 июля 2023 г. на заседании Сосновского районного суда г. Черкассы состоялось очередное рассмотрение дела об определении меры пресечения для управляющего Черкасской епархией митрополита Черкасского и Каневского Феодосия. По решению суда архиерею был продлён круглосуточный домашний арест сроком на два месяца, до 21 сентября 2023 г.», — сказано в сообщении.

6 апреля 2023 года Служба безопасности Украины сообщила митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация её участников).

12 апреля Сосновский районный суд г. Черкассы избрал архиерею меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 суток с обязательным ношением электронного браслета.

Сам владыка Феодосий отвергает все выдвигаемые ему обвинения и считает, что главной целью его ареста является попытка обезглавить Черкасскую епархию, чтобы создать условия для постепенного силового захвата храмов епархии украинскими раскольниками.

Русская линия