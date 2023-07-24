Украинские власти обвинили в атаке на храм российскую армию, однако анализ разрушений указывает, что это, скорее всего, была украинская ракета ПВО…

В ночь с 22 на 23 июля 2023 года в результате ракетного удара пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор Украинской Православной Церкви в Одессе, сообщает Патриархия.Ru.

«Прямое попадание ракеты пришлось в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждена внутренняя отделка и иконы. Полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора», — приводит сообщение Одесской епархии портал «Православная жизнь».

В результате попадания боеприпаса в храме здании возник пожар. Огонь быстро потушили прибывшие на место спасатели. Пострадал охранник собора. Мужчине оказана медицинская помощь, он госпитализирован.

Из-под завалов достали Касперовскую икону Пресвятой Богородицы. Как видно на видеозаписи, опубликованной пресс-службой Одесской епархии, оплавлено стекло киота, в котором находится святыня. Икона запылена, но существенно не пострадала.

Украинские власти и Одесская епархия указывают, что удар по храму якобы совершила российская армия, которая целенаправленно била по собору. Однако, анализ разрушений храма говорит о том, что это не так, поскольку в случае попадания российской ракеты в храм разрушения были бы гораздо значительнее.

По сообщению Минобороны России, наиболее вероятной причиной трагедии является «падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса».

Так или иначе, Одесса лишилась прекрасного собора, который в своё время после восстановления освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Нет никаких сомнений, что рано или поздно собор будет восстановлен, и хотелось бы, чтобы торжества по его новому освящению также совершил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Русская линия