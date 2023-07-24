Украинские власти посалили владыку в СИЗО, потому что он «православный иерарх, верный своей Украинской Православной Церкви и Вселенскому Православию», заявил Предстоятель…

Патриарх Сербский Порфирий: Митрополит Вышгородский Павел оказался в тюрьме только потому, что встал на пути легитимизации силового захвата Киево-Печерской Лавры

22 июля 2023 года Святейший Патриарх Сербский Порфирий направил письменные обращения к ряду религиозных лидеров и представителей международных организаций, к правозащитникам, призвав их использовать свой авторитет в мире для того, чтобы способствовать освобождению наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, дабы иерарх мог продолжить свою евангельскую миссию, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

14 июля митрополит Павел по решению одного из районных судов украинской столицы был взят под стражу и помещён в тюрьму. Ранее в течение нескольких месяцев он находился под круглосуточным домашним арестом.

В числе адресатов писем — Предстоятели Поместных Православных Церквей, папа Римский Франциск, глава Англиканского сообщества архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, а также Всемирный совет церквей, Конференция европейских церквей, руководство Комиссии Епископских конференций Европейского Союза, организации Amnesty International и Freedom House, сообщает сайт Сербской Православной Церкви.

Как отмечает Святейший Патриарх Порфирий, во времена масштабных, тяжёлых и опасных исторических перемен, каковыми, безусловно, являются сегодняшние дни, каждый выступающий за справедливость человек обязан, независимо от своей религии, нации, идеологических или политических убеждений указывать на несправедливость, совершаемую в отношении отдельных лиц и их фундаментальных прав. Примером такой несправедливости является ситуация с митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом.

В посланиях указывается на неюридический характер оснований для такого решения. Его Святейшество подчеркнул, что оно, с одной стороны, является следствием тяжёлой обстановки на Украине, где продолжается военный конфликт, а с другой стороны — выражением намерений действующих властей захватить Киево-Печерскую Лавру, одну из важнейших святынь всего православного мира.

Обращаясь к религиозным лидерам и международным деятелям, Сербский Патриарх Порфирий с болью и горечью указал на то, что митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, всегда призывавший к миру, а также прекращению конфликтов и поиску решения путём диалога, не должен быть осуждён и подвергнут тюремному заключению по политически мотивам за его религиозные убеждения, ему не должны быть вменены как преступление слова, а тем его более, его образ мыслей.

Митрополит Павел оказался в заключении из-за своей принадлежности Украинской Православной Церкви, и это вопиющий пример нарушений прав человека, констатировал Его Святейшество, отметив: «Его посадили, потому что он православный иерарх, верный своей Украинской Православной Церкви и Вселенскому Православию». Митрополит Павел — «непоколебимый хранитель монастыря, чьим игуменом он является». И в этом качестве он представляет собой непреодолимое препятствие тому, чтобы придать «видимость законности и легитимности» захвату Киево-Печерской Лавры другой структурой, имеющей обличье церкви.

Святейший Патриарх Порфирий призвал встать на защиту митрополита Павла и сделать всё возможное для его освобождения.

Ранее 15 июля 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций с посланиями, в которых сообщил о преследовании наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, призвав их обратить внимание на происходящие на Украине гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь.

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