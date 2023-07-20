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В Минздраве России выразили готовность обсудить возможный запрет на аборты в частных клиниках

Министерство здравоохранения России готово принять участие в осуждении идеи сохранения возможности проведения абортов только в государственных медицинских учреждениях, исключив из процесса частные клиники. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко, передаёт Милосердие.Ru.

Таким образом министр ответил на вопрос депутата Татьяны Буцкой об отношении к предложениям Русской Православной Церкви оставить возможность совершения абортов лишь в государственных медучреждениях.

По словам Мурашко, со стороны надзорных органов фиксировались случаи, когда частные клиники не выдерживали «неделю тишины», прежде чем провести операцию по прерыванию беременности. При этом он назвал снижение числа абортов ключевой задачей властей.

Также глава Минздрава сообщил, что надеется принять приказ о введении предметно-количественного учета препаратов для прерывания беременности до конца 2023 года, о чем стало известно накануне. По его словам, проект приказа разработан, разослан в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, которые уже дали свои комментарии.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратила внимание, что «регионы, где нет ни одной частной клиники с лицензией на аборт, являются лидерами по естественному приросту населения».

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