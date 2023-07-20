Суд категорически отказался привлечь к процессу монашествующих обители, которые прибыли в задние суда и были готовы дать показания…

19 июля 2023 года в Хозяйственном суде Киева состоялось первое судебное заседание по сути дела по иску Киево-Печерского монастыря к Национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» о признании недействительным отказа Заповедника от договора об аренде обители. Об этом сообщил адвокат протоиерей Никита Чекман, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Представители монастыря указали основания для удовлетворения исковых требований Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, то есть признание за монастырем права пользоваться святыней.

«Стороны задавали друг другу вопросы, чтобы окончательно определиться со всеми имеющимися разногласиями, которых, как оказалось, в деле достаточно. Также сегодня судом исследовались письменные доказательства, в частности результаты проверок, которыми якобы установлены нарушения монастырем условий договора», — проинформировал он.

Адвокаты обратили внимание на то, кем именно было установлено, что имущество обители содержится в ненадлежащем состоянии: Минкультом, Минюстом, Минэкономики, СБУ, ДЕСС и МВД, и подчеркнули, что ко всем результатам проверок следует относиться критически, поскольку они проведены неуполномоченными лицами.

«Именно для этого представители монастыря и заявляли ходатайство о назначении строительно-технической экспертизы, в которой, к сожалению, суд отказал, — напомнил адвокат. — В то же время уже сейчас в судебном заседании во время исследования доказательств возникли вопросы, на которые стороны не могут предоставить ответ, поскольку не имеют специальных знаний в технической сфере».

Суд предоставил сторонам возможность подготовиться к судебным дебатам и отложил судебное заседание на 9 августа 2023 года на 11 ч 00 мин.

При этом все попытки монашествующих принять участие в суде о судьбе Лавры остались тщетны. На заседание прибыли 40 монахов, однако Хозяйственный суд Киева отказался привлекать насельников Киево-Печерской Лавры как третьих лиц к рассмотрению дела об их выселении из обители.

«На судебное заседание сегодня прибыли монахи, которые подали заявления о привлечении их к делу как третьих лиц, поскольку решение об их выселении будет влиять на их права и обязанности, — рассказал отец Никита. — Но суд пренебрег их правом, обосновав это тем, что спор касается двух юридических лиц, и якобы решение о выселении монастыря никоим образом не будет влиять на монахов, которые там живут».

Адвокат назвал это решение суда абсурдным и отметил, что «оценка его законности будет предоставлена в апелляционном порядке».

Также юрист пояснил, что заседание перенесли, потому что следователь по делу наместника Лавры митрополита Павла назначил его допрос на тот же день и время, когда должно было состояться заседание Хозяйственного суда. На допросе должен был присутствовать протоиерей Никита, как адвокат иерарха. Однако он не успел доехать до своего подзащитного, архиерей отказался свидетельствовать без адвоката, поэтому его отвезли обратно в СИЗО.

Кроме того, он проинформировал, что защитники обжалуют в суде действия Национального заповедника, представители которого при силовой поддержке полиции опечатывают корпуса обители.

«Был подготовлен иск, в котором мы просим признать недействительным приказ, в соответствии с которым происходят эти незаконные своевольные опечатывания и блокировки корпусов, которые осуществляет заповедник, не дожидаясь какого-либо судебного решения», — сказал отец Никита.

Русская линия