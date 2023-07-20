За 9 месяцев после запрета на аборты в Техасе родилось на 9 тысяч 800 младенцев больше…

Исследователи из Школы общественного здравоохранения Блумберга имени Джонса Хопкинса (часть Университета Джонса Хопкинса в городе Балтимор американского штата Мэриленд) подсчитали, что почти полный запрет на аборты в Техасе, вступивший в силу в сентябре 2021 года, привёл к рождению на 9799 живых младенцев в штате больше, чем ожидалось, в период с апреля по декабрь 2022 года, сообщает Православие.Ru.

Результаты исследования опубликовал еженедельный международный медицинский журнал «JAMA», издаваемый «Американской медицинской ассоциацией».

Законопроект № 8 Сената штата Техас запретил аборты уже на пятой неделе беременности, фактически сделав их нелегальными в штате за очень редкими исключениями. Ранее в Техасе разрешались аборты на сроках до 22-й недели беременности по любым показаниям.

Исследователи ожидают, что количество абортов ещё сократится, а рождаемость увеличится, но не знают, в какой степени. Исследование 2022 года, также опубликованное в «JAMA», показало, что количество абортов, сделанных беременными жительницами Техаса в медицинских учреждениях этого штата или в одном из шести соседних с ним штатов, сократилось на 38% — на 2171 аборт меньше — за месяц после вступления в силу запрета на аборты в Техасе.

Новое исследование является первым, в котором изучается, как запрет на аборты в Техасе мог повлиять на рост рождаемости в штате.

«Было много предположений о том, как ограничительная политика в отношении абортов повлияет на число рождающихся детей. Наше исследование добавляет ценную информацию к данному обсуждению», — сказала доцентка кафедры Народонаселения, семьи и репродуктивного здоровья Школы Блумберга и один из авторов исследования Элисон Геммилл.

«Хотя в нашем исследовании не уточняется, почему произошёл рост рождаемости, результаты убедительно свидетельствуют о том, что значительное количество беременных женщин в штате Техас не смогли преодолеть барьеры, препятствующие доступу к аборту», — добавила она.

Авторы исследования создали статистическую модель штата Техас для оценки уровня рождаемости, если бы не было введено ограничение на аборты, на основе ежемесячных данных о рождении живых младенцев во всех 50-ти американских штатах и Вашингтоне (округ Колумбия) с 2016 по 2022 год. Исследователи подсчитали, что с апреля по декабрь 2022 года в Техасе родилось бы 287 289 детей, если бы запрет на аборты не вступил в силу в сентябре 2021 года. В итоге за данный период в штате появилось на свет 297 088 новых граждан — разница составила 9799 человек, или 3,4%.

Результаты исследования опубликованы через год после того, как Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда» и на фоне того, что всё больше американских штатов вводят жесткие ограничения на аборты.

Также отмечается, что данное исследование проводилось только в одном штате, поэтому его результаты пока рано обобщать на национальном уровне. Авторы собираются провести дальнейшее исследование на предмет того, как ограничения на аборты влияют на уровень рождаемости.

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