17 июля 2023 года состоялся торжественный акт канонизации более 75 святых Карловацкой епархии Сербской Православной Церкви, сообщает Седмица.Ru.

Во время Литургии, которую совершили епископ Далматский Никодим, епископ Егарский Нектарий и епископ Горнокарловацкий Герасим, было зачитано решение Архиерейского Собора Сербской Церкви о канонизации святителя Даниила (Якшича), 73 священномучеников Горнокарловацких, пострадавших во время Второй мировой войны, и детей, погибших в концентрационных лагерях Ястребарско и Сисак в 1942—1943 годах.

Был пропет тропарь новым святым, архиереи благословили народ их иконой.

Во время проповеди епископ Герасим отметил, что «Церковь Божия полна святых мучеников и исповедников, потому что Церковь Божия покоится на крови мучеников». «Так и наша епархия, хотя и не произвела никого из преподобных отцов, но произвела многих святых мучеников. Церковь всегда жила жизнью народа и никогда не оставляла его в трудную минуту, о чем свидетельствует сегодняшний праздник», — отметил епископ.

Святой Даниил родился в праздник Рождества Христова в 1715 году в сербской Моравице. Юношей он поступил в монастырь, в 19 лет рукоположен во иеродиакона, а затем во иеромонаха. Он был известен как стойкий защитник православия от униатства.

В 1750 году избран епископом Горнокарловацким. Несмотря на вмешательство габсбургских властей, сумел провести значительные восстановительные работы в своем родном Гомирском монастыре. Он построил иконописную школу, дом для священников и Введенский храм.

Святитель Даниил столкнулся с гонениями как со стороны венских властей, так и со стороны Католической Церкви, но сохранил свою православную веру, ставшую примером для народа.

После непродолжительной болезни мирно почил 27 января 1771 года в возрасте 55 лет.

Его память празднуется 27 января/9 февраля.

Лагерь Ястребарско — лагерь для сербских детей, созданный хорватскими усташами во время Второй мировой войны в одноименном городе в Независимом государстве Хорватия (НГХ).

В лагере содержались дети в возрасте от одного месяца до 14 лет, которых привозили из разных концентрационных лагерей, созданных усташами. В основном они попадали в концлагеря после военных операций усташей, вермахта и СС против югославских партизан (НОАЮ) и карательных рейдов против мирного сербского населения. Концлагерь Ястребарско находился в 37 километрах от столицы НГХ Загреба и действовал в июле — октябре 1942 года.

Всего в лагере было не менее 3336 детей, из них погибло не менее 449. Множество детей было взято на воспитание семьями местных жителей, еще несколько сотен освобождены югославскими партизанами 26 августа 1942 года. Около 300 оставшихся в лагере детей после его закрытия были размещены в замке Эрдеди в Ястребарско, где оставались до конца войны.

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