Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства выразил удовлетворение тем, что данный закон был принят Госдумой почти единогласно…

Священник Федор Лукьянов: Церковь может только приветствовать введение в России запрета на смену пола

В Русской Православной Церкви могут только приветствовать принятие в России закона о запрете смены пола. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов, сообщает РИА Новости.

Госдума в минувшую пятницу на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон о запрете смены пола. Инициатива была внесена в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций.

«Данный законопроект и другие законопроекты, поддерживающие традиционные ценности, почти единогласно приняты новым составом Думы в течение последнего созыва на фоне идеологического противостояния России и глобалистской группы влияния в западных странах. Думаю, что принятие закона о запрете смены пола будет способствовать росту поддержки России и её руководства со стороны как христианских общин стран Запада, так и традиционно настроенных представителей иных религий. И это консервативное большинство нельзя игнорировать, что пытается сделать глобалистская группа влияния», — заявил отец Федор.

Он отметил, что у светских властей и Русской Православной Церкви «одна позиция с народом в неприятии ЛГБТ-повестки, ведь (движение ЛГБТ — ред.) пытается назвать белое черным, а черное — белым, легализовать зло и порок в сознании молодежи».

Законом, принятым в пятницу в третьем чтении, предлагается аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол. Изменения вносятся в статью 16 Семейного кодекса РФ, где описаны условия прекращения брака. Также предусматривается, что при наличии справки о смене пола человеку запретят усыновлять детей. Отмечается, что на лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете смены пола, его нормы распространяться не будут.

Также вводится норма о том, что заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется ЗАГС в случае, если «представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения». Кроме того, запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.

Уточняется, что к смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей, по решению врачебной комиссии. Порядок выдачи решений и перечень медорганизаций будет утверждать правительство РФ.

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