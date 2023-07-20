Русская линия
Сводка новостей от 20 июля 2023

Священник Федор Лукьянов: Церковь может только приветствовать введение в России запрета на смену пола
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства выразил удовлетворение тем, что данный закон был принят Госдумой почти единогласно…

Иерей Федор ЛукьяновВ Русской Православной Церкви могут только приветствовать принятие в России закона о запрете смены пола. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов, сообщает РИА Новости.

Госдума в минувшую пятницу на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон о запрете смены пола. Инициатива была внесена в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций.

«Данный законопроект и другие законопроекты, поддерживающие традиционные ценности, почти единогласно приняты новым составом Думы в течение последнего созыва на фоне идеологического противостояния России и глобалистской группы влияния в западных странах. Думаю, что принятие закона о запрете смены пола будет способствовать росту поддержки России и её руководства со стороны как христианских общин стран Запада, так и традиционно настроенных представителей иных религий. И это консервативное большинство нельзя игнорировать, что пытается сделать глобалистская группа влияния», — заявил отец Федор.

Он отметил, что у светских властей и Русской Православной Церкви «одна позиция с народом в неприятии ЛГБТ-повестки, ведь (движение ЛГБТ — ред.) пытается назвать белое черным, а черное — белым, легализовать зло и порок в сознании молодежи».

Законом, принятым в пятницу в третьем чтении, предлагается аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол. Изменения вносятся в статью 16 Семейного кодекса РФ, где описаны условия прекращения брака. Также предусматривается, что при наличии справки о смене пола человеку запретят усыновлять детей. Отмечается, что на лиц, изменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете смены пола, его нормы распространяться не будут.

Также вводится норма о том, что заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется ЗАГС в случае, если «представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения». Кроме того, запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.

Уточняется, что к смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей, по решению врачебной комиссии. Порядок выдачи решений и перечень медорганизаций будет утверждать правительство РФ.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Минздраве России выразили готовность обсудить возможный запрет на аборты в частных клиниках
С подобной инициативой ранее выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Рождественских чтений...

Священник Федор Лукьянов: Церковь может только приветствовать введение в России запрета на смену пола
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства выразил удовлетворение тем, что данный закон был принят Госдумой почти единогласно...

В Хозяйственном суде Киева состоялось первое заседание по иску Киево-Печерского монастыря к заповеднику
Суд категорически отказался привлечь к процессу монашествующих обители, которые прибыли в задние суда и были готовы дать показания...

О мнимой неэффективности запретительных мер
За 9 месяцев после запрета на аборты в Техасе родилось на 9 тысяч 800 младенцев больше...

Сербские святцы пополнились именами 75 новых святых
В Сербской Православной Церкви объявили о прославлении Архиерейским Собором целого сонма подвижников Карловацкой епархии...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем командира крейсера «Варяг» контр-адмирала В.Ф.Руднева...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика