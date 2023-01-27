Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на XI Рождественских Парламентских встречах, организованных в Госдуме в рамках XХХI Международных Рождественских образовательных чтений, вновь призвал российские власти отказаться от государственного финансирования абортов и запретить коммерческим структурам наживаться на горе женщин, решившихся убить своего ребёнка в своей утробе, сообщает Патриархия.Ru.

«Не раз с этой трибуны я говорил о необходимости принятия мер, направленных против абортов, в защиту человеческой жизни. В частности, мною неоднократно ставился вопрос выведения абортов из системы обязательного медицинского страхования. Хочу подчеркнуть, что наша позиция остается неизменной: аборт нравственно неприемлем. Обстоятельства нашего времени таковы, что решительный пересмотр демографической политики является условием выживания народов России. Военные действия, пандемия лишь усугубляют этот вызов, требуют консолидации усилий государства, общества, религиозных общин, направленных на коренной перелом ситуации, связанной с низкой рождаемостью», — заявил Патриарх Кирилл.

Предстоятель обратил внимание депутатов, что «аборт продолжает оставаться не только так называемой бесплатной „медицинской помощью“, но и средством обогащения для частных клиник». «По сведениям ряда экспертов, коммерческая медицина нередко не исполняет тех важных антиабортных ограничений, которые в последние годы приняты государством при полной поддержке общества и Церкви. Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, позволяющих наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины. Как священнослужитель я свидетельствую, что аборт — это горе и трагедия для женщины и ее близких», — отметил Его Святейшество.

Патриарх признал, что одними запретами невозможно достичь эффекта в этом сфере, а потому «беременная женщина должна чувствовать себя окруженной вниманием и заботой с того самого момента, когда в ней появляется новая жизнь». «Это вопрос не только особого тёплого и деликатного отношения к беременной женщине, но и государственной поддержки. Общеизвестно, что самое важное время для здоровья женщины и плода — это первые три месяца беременности. Уже в этот период, чувствуя естественную неуверенность и страх, женщина должна получать помощь государства. Поэтому я просил бы уважаемых парламентариев подумать над законодательными нормами, усиливающими социальную защищенность женщины с первых дней беременности. Возможно, целесообразным является увеличение декретного отпуска или иные меры. Поддерживая будущую мать с первых дней беременности, наше общество на деле покажет работающим женщинам, что оно высоко оценивает их исключительный и ничем не заменимый вклад в наше общее будущее», — заявил Патриарх Кирилл.

«Считаю, что справедливым было бы включение в трудовой стаж периода ухода одного из родителей за тремя и более детьми, включая приёмных детей и детей, над которыми установлена опека или попечительство, до достижения самым младшим ребёнком возраста 18 лет; притом что старшие дети обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования. Важно также предусмотреть возможность распространения этой меры поддержки на одного из родителей, осуществляющего уход за ребёнком-инвалидом. Такое предложение неоднократно звучало с различных общественных трибун. Уверен, что в отсутствие закона, регулирующего статус многодетных семей и предоставляющего им льготы, поиск иных мер поддержки прав и интересов многодетных послужит дальнейшему упрочению правового положения российской семьи», — заключил Предстоятель Русской Церкви.

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