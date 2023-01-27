Бабушкинский суд в Москве вынес вердикт по делу бывшего схиигумена Сергия (Романова). Его признали виновным по делу о возбуждение ненависти в составе организованной преступной группы (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ) и приговорили к семи годам лишения свободы. Его помощник Всеволод Могучев осуждён на пять лет колонии, сообщает газета «Коммерсант».

Ранее Измайловский райсуд Москвы в ноябре 2021 года приговорил бывшего схиигумена к трём годам и шести месяцам колонии за самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение к суициду.

Поводом для возбуждения дела об экстремизме стали шесть видеороликов, которые в 2019—2020 годах записал основатель Среднеуральского монастыря и которые выложил в интернет Всеволод Могучев. Следствие посчитало, что они создали ОПГ, деятельность которой носила «стабильный и масштабный характер» и заключалась в возбуждении в гражданах неприязни к иудеям, католикам и мусульманам.

Вряд ли можно считать данный приговор справедливым. Если дело о самоуправстве бывшего священнослужителя, отказавшегося подчиняться священноначалию Русской Православной Церкви и захватившего монастырь, было вполне оправданным, то обвинения в разжигании розни против иудеев, католиков и мусульман кажутся явно надуманными. Тем не менее, это решение суда, и следует признать, что своими дерзкими действиями, направленными против власти, бывший схиигумен Сергий сделал всё, чтобы добиться для себя такого результата.

Но особенно печально в этой ситуации то, что он так и не принёс покаяния за смуту, которую спровоцировал в Екатеринбургской епархии, и так и продолжает оставаться вне церковной ограды.

Русская линия