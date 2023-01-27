Монашествующие Киево-Печерской лавры опровергли заявления Думенко о том, что большинство братии скоро перейдёт в «ПЦУ», и подтвердили верность УПЦ…

Верность Украинской Православной Церкви во главе с Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием подтвердили наместник и братия Святой Успенской Киево-Печерской Лавры в обращении от 26 января 2023 года. Текст опубликован в ответ на заявления главы раскольнической «Православной церкви Украины» Епифания Думенко, что большая часть монахов древней обители готова перейти в его структуру, сообщает портал «Православная жизнь».

В своём обращении священноначалие и братия констатируют, что в страшное время военного бедствия и чрезвычайно тяжёлых испытаний для Украины, испытывают притеснения в своей деятельности и религиозной жизни. В частности: проводятся обыски, возбуждаются уголовные дела, вводятся санкции, блокируются банковские счета, в крупнейших храмах Лавры — Успенском соборе и Трапезной церкви — духовенству УПЦ запрещено совершать богослужения.

Кроме этого, государством зарегистрировано юридическое лицо с почти идентичным названием — религиозная организация Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви (ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ УКРАИНЫ), а её руководитель Епифаний Думенко убеждён, что насельники обители желают перейти в «ПЦУ».

«Однако нельзя утвердительно ответить на простой вопрос: как можно любому христианину молиться в храме с разбойниками, которые сначала выгнали из этой святыни членов Тела Христова и продолжают это делать в других местах нашего государства, а затем приглашают к „общей молитве“?» — отмечается в обращении братии.

Насельники уверяют, что прилагают все усилия, «чтобы защитить и свою обитель, и тот бесценный опыт монашеской школы, который сложился за длительное время её существования».

Стойкость и уверенность в выбранной позиции им добавляет история столетней давности, когда с помощью органов ГПУ в Лавре были изъяты все храмы и обновленческая «Живая церковь», вместе со зданиями, надеялась забрать себе и насельников. Но из более чем 500 монахов на ложный путь стало не больше 10 человек, и те вскоре покаялись.

«Пытаемся продолжать эту традицию верности, поэтому, если вы услышите от кого-то (кто бы вам ни говорил) об изменении нашей позиции, — не верьте. Мы не отказываемся ни в целом, ни в частях от своего овеянного святостью прошлых веков вероучения в угоду постоянно меняющимся политическим манипуляциям. За этот период мы пережили шесть президентов и не можем им подчиняться, если такое подчинение ведёт от Истины, потому что мы не политические адепты, а дети Божьи», — говорится в обращении.

Как заверяют священноначалие и монахи, «мы были, есть и будем в Истине и верны своей канонической Церкви и ее Предстоятелю — Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию». У верующих насельники просят молитв.

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