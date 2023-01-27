Иерей Феодор Лукьянов: «Аборт по желанию женщины должен проводиться при наличии добровольного согласия не только самой женщины, но и её мужа»

26 января 2023 года в Государственной Думе ФС РФ в рамках XI Рождественских Парламентских встреч состоялся круглый стол на тему «Пути совершенствования мер, направленных на народосбережение, стимулирование рождаемости и социальную поддержку семей с детьми», организованный Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей совместно с Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства, сообщает Патриархия.Ru.

Модератором мероприятия стала председательница Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В своем приветственном слове Нина Александровна отметила, что те меры поддержки, которые оказываются сейчас молодой семье, «не отвечают потребностям самой молодой семьи. И отлагательной возраст вступления в брак с одной и с другой стороны — это тоже, наверное, реакция на отсутствие этих мер».

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов выступил с докладом на тему «Пути и перспективы снижения числа абортов и стимулирования рождаемости».

В рамках доклада председатель Комиссии призвал государство признать искусственное прерывание беременности по желанию женщины «социально негативным явлением».

«Необходимо, чтобы государство продекларировало, что оно относится к абортам как к негативному, асоциальному, антигуманному явлению, которое наносит ущерб репродуктивному потенциалу и здоровью нашего народа», — добавил он.

Было отмечено, что «искусственное прерывание беременности по желанию женщины должно проводиться при наличии добровольного согласия не только самой женщины, но и её мужа. Необходимо, чтобы оно проводилось после обязательного доабортного психологического консультирования, и это должно быть закреплено в законе, а также ультразвукового исследования, демонстрации сердцебиения плода человека». Также прозвучала мысль о том, что к медицинским показаниям искусственного прерывания беременности можно относить исключительно угрозу жизни и здоровью матери, а не ребенка, а за незаконное проведение и рекламу искусственного прерывания беременности нужно предусмотреть уголовную и административную ответственность.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю Д.Г. Гусев пояснил, что для того, чтобы население России стало увеличиваться, 35% женщин детородного возраста (то есть 13 млн человек) должно иметь 4 и более детей. В качестве меры демографического стимулирования он предложил платить женщинам зарплату за каждого ребенка, начиная с третьего, по 20 000 рублей. Чтобы таким женщинам начислялась достойная пенсия, было озвучено предложение внести в реестр профессий Российской Федерации профессию «Мать». А для поддержки возможности профессиональной реализации женщин после рождения и воспитания нескольких детей Дмитрий Геннадьевич выступил с инициативой резервировать рабочие места для таких женщин.

С другими докладами выступили: член комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ О.Н. Хохлова, директор Департамента демографической и семейной политики Министерства труда РФ Б.И. Галкин, депутат Государственной Думы Т.П. Ларионова, заведующий кафедрой медицинского права университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), член Экспертного совета по праву и политологии Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России, член Совета по этике при Минздраве России А.А. Мохов, директор Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Е.Л. Шешко, главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина, член Общественной палаты РФ О.И. Аполихин, директор проектов лаборатории инициатив АНО «Агентство стратегических инициатив», руководитель Агентства социально-демографического развития, член Экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере при заместителе председателя Государственной Думы РФ, член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Г. П. Сайфуллин.

По итогам заседания участники приняли проект рекомендаций, где предложены меры по комплексному решению проблемы рождаемости в стране.

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