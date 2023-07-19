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19 июля 2023 года в Свято-Троицкой Сергиевой лавре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Архиерейское Совещание Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

Архиерейское Совещание было созвано в соответствии с принятым Священным Синодом Русской Православной Церкви 29 декабря решением (журнал № 121): «Для братского обсуждения текущих вопросов церковной жизни созвать на 19 июля 2023 года Архиерейское Совещание в составе всех епархиальных и викарных архиереев епархий на территории России — в обязательном порядке, а также архиереев епархий в других странах — в зависимости от возможности прибыть в Москву».

Перед началом Архиерейского Совещания Святейший Патриарх Кирилл посетил Троицкий собор, где поклонился честным мощам преподобного Сергия Радонежского. Святейший Владыка также поклонился святыням Никоновского придела и Серапионовой палаты.

Затем в Большом актовом зале Московской духовной академии началась работа Архиерейского Совещания.

В президиуме заседания присутствуют: митрополит Ювеналий (Поярков); митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии; митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей.

На Совещании также присутствуют: представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополит Филиппопольский Нифон; представитель Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси епископ Моравичский Антоний; представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии при Московском Патриаршем престоле архимандрит Серафим (Шемятовский); представитель Православной Церкви в Америке при Московском Патриаршем престоле протоиерей Даниил Андреюк.

Предстоятель Русской Православной Церкви произнес вступительное слово, в котором приветствовал собравшихся и представил повестку дня Архиерейского Совещания. Затем состоялся доклад Патриарха Кирилла.

После обсуждения актуальных вопросов архиереи заслушали и одобрили документ «Об искажении православного учения о Церкви в деяниях иерархии Константинопольского Патриархата и выступлениях его представителей», представленный председателем Синодальной библейско-богословской комиссии митрополитом Венгерским и Будапештским Иларионом.

Затем руководительница Правового управления Московской Патриархии игуменья Ксения (Чернега) ознакомила присутствующих с изменениями в светском законодательстве.

Завершилось Архиерейское Совещание РПЦ обсуждением и принятием итогового Постановления.

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