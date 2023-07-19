В день праздника обретения честных мощей преподобного Сергия Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию в Троице-Сергиевой лавре…

18 июля 2023 года, в день праздника обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского (1422), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на Соборной площади Свято-Троицкой Сергиевой лавры, сообщает Патриархия.Ru.

Торжественное богослужение совершалось перед чтимой иконой преподобного Сергия Радонежского. Для совершения праздничных всенощного бдения и Божественной литургии на Соборной площади был устроен помост, а перед Успенским собором Лавры — престол под сенью.

Помимо многочисленных архиереев Русской Православной Церкви в богослужении участвовали архиереи и духовенство Поместных Православных Церквей: митрополит Филиппопольский Нифон, представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси; епископ Моравичский Антоний, представитель Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси; архимандрит Серафим (Шемятовский), представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии при Московском Патриаршем престоле; протоиерей Даниил Андреюк, представитель Православной Церкви в Америке; архимандрит Исаия (Лукич), настоятель монастыря блаженной Матроны в Республике Сербской.

Также Святейшему Владыке сослужили: архимандрит Макарий (Веретенников), доктор церковной истории, насельник Лавры; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; архимандрит Иеремия (Соловьев), насельник Лавры; протоиерей Николай Балашов, советник Патриарха Московского и всея Руси; архимандрит Иона (Светник), клирик Ровеньковской епархии; протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви; архимандрит Алексий (Туриков), личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; архимандрит Павел (Кривоногов), наместник Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря; игумен Иларион (Гоюк), насельник Лавры; иеромонах Никандр (Пилишин), и.о. председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата; иерей Василий Лосев, руководитель Юридической службы Московской митрополии; насельники Троице-Сергиевой лавры и подворий обители в священном сане; духовенство г. Москвы.

На богослужении присутствовали: заместительница председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ А.Ю. Кузнецова; председатель Либерально-демократической партии России, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Л.Э. Слуцкий; председатель Московской областной Думы И.Ю. Брынцалов; старший вице-президент, финансовый директор ПАО «ГМК „Норильский никель“» С.Г. Малышев; глава Сергиево-Посадского городского округа Московской области Д.А. Акулов; и.о. генерального директора Художественно-производственного предприятия Русской Православной Церкви «Софрино» А.В. Потемкин.

За богослужением молились заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского ставропигиального женского монастыря игумения Иулиания (Каледа), настоятельницы ставропигиальных монастырей, монашествующие и многочисленные паломники, прибывшие на праздник в Лавру.

Богослужебные песнопения исполнил объединенный хор Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).

На телеканалах «Союз», «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru шла прямая трансляция Патриаршего богослужения. Для удобства многочисленных паломников, прибывших в обитель преподобного Сергия, трансляция была выведена на большие экраны, установленные на Соборной и Красногорской площадях Лавры.

Проповедь перед причастием произнес игумен Филипп (Ельшин), насельник Лавры.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл, члены Священного Синода и иерархи, прибывшие на праздник в Лавру, совершили молебен Игумену земли Русской.

Наместник Лавры епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству икону преподобного Сергия.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Затем Святейший Патриарх Кирилл проследовал в Троицкий собор обители, где поклонился честным мощам преподобного Сергия. Святейший Владыка также поклонился святыням Никоновского придела и Серапионовой палаты.

Святейший Владыка кратко побеседовал с участниками международного съезда «Содружество православной молодежи», который проходит в Сергиевом Посаде в эти дни.

В Тронном зале Патриарших покоев Лавры Святейший Владыка вручил церковные награды архиереям Русской Православной Церкви, отметившим памятные даты.

По традиции праздничные архиерейские богослужения в день памяти преподобного Сергия Радонежского совершались в храмах Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московских духовных школ.

В Сергиевском трапезном храме Божественную литургию возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии; в Покровском академическом храме — митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси; в храме преподобного Иоанна Лествичника — митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; в Черниговском скиту — митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

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