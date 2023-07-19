Из всех преступников в задержан только один, его обвиняют в «хулиганстве». Этим уже возмутились в Московской городской думе…

16 июня 2023 года подростки с не славянской внешностью решили прогуляться по парку, где и пристали к парню. Он спокойно сидел на скамейке, разговаривая с детьми мигрантов, когда ему со спины со всей силы ударили ногой по голове. Нападавший всё это время стоял за спиной молодого человека, пока последнего отвлекали его «товарищи». Все это снимали на видео, которое вскоре оказалось в Интернете, сообщает Телеграм-канал Readovka.

После того, как пострадавший написал заявлению в полицию, правоохранители задержали 16-летнего гражданина России с нерусской фамилией. Как сообщают СМИ, пока что это единственный преступник, личность которого удалось установить и возбудить против него дело «о хулиганстве». Остальные до сих пор остаются «не установленными лицами».

На странности действий полиции в данном случае в своём Телеграм-канале обратил внимание известный российский журналист, заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев.

«Ну какое тут хулиганство??? Тут явная 111 статья УК РФ. Тяжкие телесные повреждения, группа лиц к тому же. Почему один задержан, на видео есть лица всех? Я вообще, квалифицировал бы это, как покушение на убийство. Любой, кто занимался единоборствами, понимает, какой результат может быть при таком ударе по голове, — отметил он.

В некоторых пабликах писали, что это группа мигрантов, которые совершали нападения по национальному признаку. Если так, то налицо отягчающие обстоятельства. Так или иначе, групповой характер преступления налицо (вообще всё равно, мигранты это или нет), как депутат МГД сделаю всё возможное, чтобы все обстоятельства дела были приняты во внимание. А дело получило бы иную квалификацию".

Андрея Медведева поддержал и председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «И вновь вопросы, на которые хочется получить ответы..», — написал он в своём Телеграм-канале по этому поводу.

Русская линия