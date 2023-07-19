Русская линия
Сводка новостей от 19 июля 2023

Митрополит Запорожский Лука: На Украине не было большего публичного позора, чем суд над митрополитом Павлом
Наместника Киево-Печерской Лавры несомненно ждёт от Бога венец исповедника, если он претерпит все скорби до конца, считает архиерей…

Митрополит Запорожский Лука17 июля 2023 года митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука выступил со словами поддержки наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, заключенного ныне в СИЗО решением Соломенского районного суда города Киева, сообщает портал «Православная жизнь».

«Дело владыки Павла показало, почему у нашей Фемиды завязаны глаза — потому что ей стыдно смотреть на мир. Наверное, за всю историю существования Украины, как самостоятельного государства, не было большего публичного позора, чем-то, которое продемонстрировал наш суд, глумясь над митрополитом Павлом», — отметил правящий архиерей Запорожской епархии Украинской Православной Церкви.

В сложившейся ситуации, считает владыка, «нужно жалеть не владыку Павла, а тех судей и прокуроров, которые обеспечивают себе таким образом вечную участь вместе с палачами НКВД. А наместнику Лавры, которому мiр „отблагодарил“ за все его добрые дела вот таким образом, несомненно, готовится от Бога венец исповедника», — уверен митрополит Лука.

По словам архиерея, «гонения за Христа — это прямое свидетельство праведности жизни». «Не каждому Господь оказывает эту честь, далеко не всем она даётся. Но видно, что владыка Павел заслужил эту честь. Уверен, что придёт время, и он сам будет благодарить Бога за всё то, что с ним сейчас происходит, как за самую великую награду, которую он получил из рук Спасителя за всю свою жизнь», — отметил митрополит Лука.

Архиерей пожелал наместнику Лавры укрепления от Господа, а всех верующих призвал «не оставлять своих молитв за владыку Павла».

Русская линия

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Митрополит Запорожский Лука: На Украине не было большего публичного позора, чем суд над митрополитом Павлом
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