На Сахалине и в Петропавловске-Камчатском состоялись учредительные съезды региональных отделений ВРНС…

14 июля 2023 года в актовом зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеки под председательством архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Никанора состоялось учредительное собрание Сахалинского отделения Всемирного Русского Народного Собора, сообщает Патриархия.Ru.

В состав учредителей регионального отделения ВРНС вошли священнослужители, региональные и муниципальные депутаты, предприниматели, представители казачества, сферы образования, научной и культурной общественности.

Сопредседателями регионального отделения ВРНС в Сахалинской области были избраны архиепископ Никанор, первый заместитель губернатора Сахалинской области С.Л. Байдаков и председатель региональной Общественной палаты В.Ю. Иконников. Руководителем секретариата отделения стал благочинный Центрального округа Южно-Сахалинской епархии, настоятель Иннокентиевского храма г. Южно-Сахалинска протоиерей Виктор Горбач.

В правление регионального отделения ВРНС также вошли сенатор от Сахалинской области А.А. Хапочкин, генеральный директор ОАО «СКФ Сфера» А.Р. Залпин, депутаты Сахалинской областной Думы Н.Д. Коршунова и А.В. Круглик, депутат городской Думы Н.Д. Артеменко, профессор кафедры русского языка и литературы Сахалинского государственного университета Е.А. Иконникова, министр образования Сахалинской области А.Н. Киктева, председатель местного отделения Союза православных женщин М.В. Кириллова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области А.С. Коваленко, министр культуры и архивного дела Сахалинской области Н.В. Лаврик, журналист, ведущий радио «Комсомольская правда» И.А. Никашин, член Совета региональной общественной организации «Братство Александра Невского» С.В. Рыжанков, врио атамана Сахалино-Курильского окружного казачьего общества С.В. Рябов, президент Ассоциации музеев Сахалинской области Е.П. Фирсова, вице-мэр г. Южно-Сахалинска Д.Ф. Хайбриев.

Присутствовавший на собрании заместитель главы ВРНС К.В. Малофеев рассказал о ключевых направлениях деятельности организации — в частности, о необходимости решения демографических проблем русского народа как титульной, государствообразующей нации. Причем речь идет не только о запретительных мерах, как например борьбе с абортами, но и о защите традиционных ценностей — семьи, брака.

В завершение работы учредительного собрания его участники отправились в Воскресенский собор, где приняли участие в торжественной встрече ковчега с мощами великомученика Георгия Победоносца, который в течении трех дней пребывал в островной столице.

Правление регионального отделения ВРНС будет располагаться в здании епархиального управления (г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, 158).

Три дня спустя, 17 июля 2023 года, в Петропавловске-Камчатском также состоялось учредительное собрание регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора, в котором принял участие К.В. Малофеев.

Архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор подчеркнул, что различные региональные общественные и религиозные объединения при содействии губернатора и правительства Камчатского края активно работают над развитием духовного и патриотического направлений на полуострове.

«За эти годы мы приобрели своих единомышленников, активистов, добровольцев, и настало время объединить наши труды со всем могучим организмом Всемирного русского народного собора. Наше собрание призвано положить начало большому пути — дальнейшему служению для всестороннего становления и развития традиционных ценностей гражданского общества», — сказал архиерей.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что создание регионального отделения ВРНС является знаковым для Камчатки.

Было принято решение, что в состав правления регионального отделения Всемирного российского народного собора войдут 12 человек: архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, сенатор Совета Федерации ФС РФ от Камчатского края Борис Невзоров, председатель Законодательного Собрания Камчатского края Ирина Унтилова, заместители председателя правительства региона Александра Лебедева и Павел Ясевич, командующий Войсками и силами на Северо-Востоке России Александр Юлдашев, Уполномоченный по правам ребенка в Камчатском крае Инесса Койрович, председатель Общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев, председатель Совета Союза православных женщин Камчатки Елена Ильина, атаман Камчатского отдельного казачьего войска Уссурийского войскового казачьего общества Виктор Махиня и генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов.

Сопредседателями правления отделения единогласно были избраны архиепископ Феодор, Владимир Солодов и Борис Невзоров.

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