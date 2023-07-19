Документ принят на Архиерейском Совещании Русской Православной Церкви 19 июля 2023 года.

1. Архиереи Русской Православной Церкви, собравшиеся во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в обители игумена Земли Русской преподобного Сергия Радонежского, возносят благодарение Богу, во Святей Троице славимому, о Его всеблагом Промысле о Церкви и людях Его, зримо действующем и в нынешние трудные времена, когда брани хотящие ополчились на Святую Русь, желая разделить и погубить единый народ ее (из молитвы о Святой Руси).

2. Переживаемые нашими народами бедствия побуждают всех верных чад церковных к усилению молитвы Богу, к укреплению в вере в Него, к стойкости в надежде на Его милость и заступничество, к возрастанию в любви к Нему и к ближним.

3. Глубокую скорбь приносят известия о погибших и раненых вследствие военного противостояния, о лишившихся крова, о беженцах. Да упокоит Господь души всех, в дни нынешней брани убиенных. Скорбящим да дарует Он утешение, обездоленным — да ниспошлет от щедрот Своих все благое на потребу. Милостью Божией многие люди — священнослужители и миряне, государственные деятели и простые труженики явили в нынешних обстоятельствах подлинную христианскую любовь, объединившись для посильной помощи нуждающимся и страждущим. Да вознаградит их Господь и в этом веке, и в будущем.

4. С особым чувством участники Архиерейского Совещания возносят свои молитвы к Богу о военачальниках и воинах. Да сохранит их Господь от ран, пленения и смерти, да оградит от всякого зла, греха и неправды. Души же воинов, положивших жизнь свою за веру и Отечество на поле брани, скончавшихся от ран или умученных в горьком плену, — да упокоит в селениях Своих. Вечная им память.

5. Воины, участвующие в боевых действиях, нуждаются в особом пастырском внимании и заботе. Священнослужители, направляемые для служения в зоне боевых действий, должны проходить тщательную подготовку, а епархиальные архиереи призваны заботиться о том, чтобы таковые клирики из числа семейных сохраняли свой доход на приходах, к которым они приписаны.

Важно также пастырское участие священнослужителей в работе по реабилитации воинов, возвращающихся с территории боевых действий. В соответствии с многовековой пастырской практикой преподание Святых Христовых Таин может быть ограничено по причине участия в военных действиях на время покаяния лишь по индивидуальном рассмотрении ситуации пастырем и в особых случаях, к примеру, когда воином совершены воинские преступления, повлекшие за собой гибель людей, или когда это может помочь уврачеванию духовных ран.

6. Сегодня на украинской земле государственная власть явила себя прямой наследницей большевиков-богоборцев и воздвигает гонения против Православной Церкви. Верные чада церковные изгоняются из храмов, иерархи, священнослужители и миряне подвергаются неправедным арестам и бесчестным судилищам, святыни оскверняются и расхищаются. Особую горечь вызывают известия о том, что священнослужителей и мирян Украинской Православной Церкви пытаются принудить к отречению от Божией правды и подтолкнуть к расколу. Участники Архиерейского Совещания призывают к сугубой молитве о православных братьях и сестрах на Украине, о тех, кто вопреки угрозам, клевете и преследованиям стремятся к сохранению церковного единства, наипаче же о тех, кто являют поистине исповеднический подвиг, мужественно возвышая свои голоса в защиту этого единства. Многая лета митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу, находящемуся ныне в тюремном заключении, и всем иерархам-исповедникам, претерпевающим уголовные преследования за веру и Церковь!

7. Архиерейское Совещание с сожалением констатирует, что одним из инструментов враждебных Православию политических сил стали руководители Константинопольского Патриархата, ослепленные жаждой удовлетворения частных интересов и амбиций. Рассмотрев представленное Синодальной библейско-богословской комиссией заключение «Об искажении православного учения о Церкви в деяниях иерархии Константинопольского Патриархата и выступлениях его представителей», участники Архиерейского Совещания выражают согласие с выводами этого документа и передают его на утверждение Священного Синода.

8. Отмечая, что в нынешних тревожных условиях люди особенно нуждаются в утешении и добром внимании пастырей, Архиерейское Совещание призывает всех архиереев и пресвитеров Русской Православной Церкви к неослабным пастырским трудам, к внимательному отношению к прихожанам, к умножению усилий по просвещению народа, а чад церковных — к деятельному участию в богослужебной, общественной и благотворительной жизни приходских общин. Епархиальные архиереи призываются к сугубой заботе о нуждах вверенного им духовенства и приходских тружеников.

9. Архиерейское Совещание вновь обращает особое внимание на необходимость тщательной подготовки кандидатов к принятию священного сана. Надлежит, по слову святого апостола, рук ни на кого не возлагать поспешно (срав. 1 Тим. 5:22), испытывать кандидатов в священный сан, должным образом подготавливать их к предлежащему поприщу и с особенным вниманием наблюдать за первыми шагами недавно рукоположенных клириков. С удовлетворением отмечая продолжающуюся общецерковную работу по повышению образовательного уровня духовенства, Архиерейское Совещание просит Священный Синод рассмотреть возможность объединения существующих духовных учебных заведений для более эффективной дальнейшей работы по образованию и воспитанию будущих пастырей. При этом должны тщательно соблюдаться установленные Священным Синодом правила (журнал № 112 от 30 августа 2019 года) относительно распределения выпускников в те епархии, откуда они были направлены на обучение.

10. Участники Архиерейского Совещания в Доме Святой Живоначальной Троицы у священной гробницы преподобного Сергия Радонежского, пребывая в любви друг ко другу и в единомыслии, с верой и надеждой молятся Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, Который в силах уврачевать всякие нестроения, утешить всякую скорбь и даровать людям Своим глубокий и неотъемлемый мир. Да хранит Господь и Бог Церковь Русскую и всех ее служителей: архипастырей, благоговейных пастырей и диаконов, благочестивых монахов и монахинь, верных мирян, — и да ниспошлет людям Своим обильные милости, «дабы возрастать нам в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь» (2 Петр. 3:18).

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