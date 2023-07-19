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Патриархия.Ru19.07.2023 

Постановление Архиерейского Совещания (Свято-Троицкая Сергиева лавра, 19 июля 2023 года, день Собора Радонежских святых)

Документ принят на Архиерейском Совещании Русской Православной Церкви 19 июля 2023 года.

1. Архиереи Русской Православной Церкви, собравшиеся во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в обители игумена Земли Русской преподобного Сергия Радонежского, возносят благодарение Богу, во Святей Троице славимому, о Его всеблагом Промысле о Церкви и людях Его, зримо действующем и в нынешние трудные времена, когда брани хотящие ополчились на Святую Русь, желая разделить и погубить единый народ ее (из молитвы о Святой Руси).

2. Переживаемые нашими народами бедствия побуждают всех верных чад церковных к усилению молитвы Богу, к укреплению в вере в Него, к стойкости в надежде на Его милость и заступничество, к возрастанию в любви к Нему и к ближним.

3. Глубокую скорбь приносят известия о погибших и раненых вследствие военного противостояния, о лишившихся крова, о беженцах. Да упокоит Господь души всех, в дни нынешней брани убиенных. Скорбящим да дарует Он утешение, обездоленным — да ниспошлет от щедрот Своих все благое на потребу. Милостью Божией многие люди — священнослужители и миряне, государственные деятели и простые труженики явили в нынешних обстоятельствах подлинную христианскую любовь, объединившись для посильной помощи нуждающимся и страждущим. Да вознаградит их Господь и в этом веке, и в будущем.

4. С особым чувством участники Архиерейского Совещания возносят свои молитвы к Богу о военачальниках и воинах. Да сохранит их Господь от ран, пленения и смерти, да оградит от всякого зла, греха и неправды. Души же воинов, положивших жизнь свою за веру и Отечество на поле брани, скончавшихся от ран или умученных в горьком плену, — да упокоит в селениях Своих. Вечная им память.

5. Воины, участвующие в боевых действиях, нуждаются в особом пастырском внимании и заботе. Священнослужители, направляемые для служения в зоне боевых действий, должны проходить тщательную подготовку, а епархиальные архиереи призваны заботиться о том, чтобы таковые клирики из числа семейных сохраняли свой доход на приходах, к которым они приписаны.

Важно также пастырское участие священнослужителей в работе по реабилитации воинов, возвращающихся с территории боевых действий. В соответствии с многовековой пастырской практикой преподание Святых Христовых Таин может быть ограничено по причине участия в военных действиях на время покаяния лишь по индивидуальном рассмотрении ситуации пастырем и в особых случаях, к примеру, когда воином совершены воинские преступления, повлекшие за собой гибель людей, или когда это может помочь уврачеванию духовных ран.

6. Сегодня на украинской земле государственная власть явила себя прямой наследницей большевиков-богоборцев и воздвигает гонения против Православной Церкви. Верные чада церковные изгоняются из храмов, иерархи, священнослужители и миряне подвергаются неправедным арестам и бесчестным судилищам, святыни оскверняются и расхищаются. Особую горечь вызывают известия о том, что священнослужителей и мирян Украинской Православной Церкви пытаются принудить к отречению от Божией правды и подтолкнуть к расколу. Участники Архиерейского Совещания призывают к сугубой молитве о православных братьях и сестрах на Украине, о тех, кто вопреки угрозам, клевете и преследованиям стремятся к сохранению церковного единства, наипаче же о тех, кто являют поистине исповеднический подвиг, мужественно возвышая свои голоса в защиту этого единства. Многая лета митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу, находящемуся ныне в тюремном заключении, и всем иерархам-исповедникам, претерпевающим уголовные преследования за веру и Церковь!

7. Архиерейское Совещание с сожалением констатирует, что одним из инструментов враждебных Православию политических сил стали руководители Константинопольского Патриархата, ослепленные жаждой удовлетворения частных интересов и амбиций. Рассмотрев представленное Синодальной библейско-богословской комиссией заключение «Об искажении православного учения о Церкви в деяниях иерархии Константинопольского Патриархата и выступлениях его представителей», участники Архиерейского Совещания выражают согласие с выводами этого документа и передают его на утверждение Священного Синода.

8. Отмечая, что в нынешних тревожных условиях люди особенно нуждаются в утешении и добром внимании пастырей, Архиерейское Совещание призывает всех архиереев и пресвитеров Русской Православной Церкви к неослабным пастырским трудам, к внимательному отношению к прихожанам, к умножению усилий по просвещению народа, а чад церковных — к деятельному участию в богослужебной, общественной и благотворительной жизни приходских общин. Епархиальные архиереи призываются к сугубой заботе о нуждах вверенного им духовенства и приходских тружеников.

9. Архиерейское Совещание вновь обращает особое внимание на необходимость тщательной подготовки кандидатов к принятию священного сана. Надлежит, по слову святого апостола, рук ни на кого не возлагать поспешно (срав. 1 Тим. 5:22), испытывать кандидатов в священный сан, должным образом подготавливать их к предлежащему поприщу и с особенным вниманием наблюдать за первыми шагами недавно рукоположенных клириков. С удовлетворением отмечая продолжающуюся общецерковную работу по повышению образовательного уровня духовенства, Архиерейское Совещание просит Священный Синод рассмотреть возможность объединения существующих духовных учебных заведений для более эффективной дальнейшей работы по образованию и воспитанию будущих пастырей. При этом должны тщательно соблюдаться установленные Священным Синодом правила (журнал № 112 от 30 августа 2019 года) относительно распределения выпускников в те епархии, откуда они были направлены на обучение.

10. Участники Архиерейского Совещания в Доме Святой Живоначальной Троицы у священной гробницы преподобного Сергия Радонежского, пребывая в любви друг ко другу и в единомыслии, с верой и надеждой молятся Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, Который в силах уврачевать всякие нестроения, утешить всякую скорбь и даровать людям Своим глубокий и неотъемлемый мир. Да хранит Господь и Бог Церковь Русскую и всех ее служителей: архипастырей, благоговейных пастырей и диаконов, благочестивых монахов и монахинь, верных мирян, — и да ниспошлет людям Своим обильные милости, «дабы возрастать нам в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь» (2 Петр. 3:18).

http://www.patriarchia.ru/db/text/6 043 699.html
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