Пресс-служба Ватикана описала встречу как «частную аудиенцию», но не предоставила никакой другой информации…

Глава Ватикана папа Римский Франциск встретился с бывшим президентом США Биллом Клинтоном на частной аудиенции в папской резиденции Casa Santa Marta в среду, 5 июля 2023 года. Клинтона сопровождали несколько влиятельных американцев, в том числе Алекс Сорос из фонда «Открытое общество», сообщает Седмица.Ru со ссылкой на информационное агентство CNA.

При этом ранее эта делегация побывала в Албании, в чём многие увидели подготовку к возможному началу военных действий в Косово, откуда планируется изгнать всех сербов. Не случайно, Клинтон получил от премьер-министра Албании медаль общественной благодарности за поддержку Албании и за вмешательство НАТО в войну в Косово.

Сорос, сын скандального миллиардера-финансиста Джорджа Сороса, сопровождал Клинтона как в Албании, так и в Ватикане. Именно он стал новым председателем фонда «Открытое общество», квази-благотворительного гиганта, основанного его отцом.

Бывшего президента Билла Клинтона сопровождала делегация, в которую входили его зять Марк Мезвински, бывший заместитель госсекретаря в администрации Клинтона Строуб Тэлбот. Нынешний посол США при Святом Престоле Джо Доннелли не присутствовал, сообщили в канцелярии Клинтона.

Папа Римский подарил Клинтону статую женщины, держащей голубя. Понтифик сказал, что скульптура представляет собой «работу во имя мира».

Клинтон подарил папе Франциску «небольшой поднос с символом Соединенных Штатов на нём», согласно видео, размещенному в Twitter Vatican News. В офисе Клинтона сообщили CNA, что подарком был именной фарфоровый поднос с президентской печатью. Бывший президент также написал личную записку папе.

Пресс-служба Святого Престола в электронном письме от 5 июля описала встречу как «частную аудиенцию» с бывшим президентом Биллом Клинтоном и его делегацией. Она предоставила фотографии, но никакой другой информации.

Клинтон поблагодарила папу Франциска «за все, что он сделал для Церкви и мира», сообщили CNA в офисе Клинтона.

После встречи папа Франциск приветствовал сопровождающую Клинтона делегацию.

CNA запросила комментарий у Фонда «Открытое общество», но не получила ответа в виде публикации.

Как ранее сообщало агентство CNA, фонд «Открытое общество» и связанные с ним группы финансировали усилия по легализации абортов в Ирландии, Польше, Мексике и других традиционно католических странах. Сеть Сороса также финансировала усилия по изменению политических приоритетов американских католиков и принятию строгих законов в поддержку абортов, таких как голосование в Мичигане, объявившее аборт конституционным правом.

Основатель фонда Джордж Сорос, назвавший себя противником «тотализации экстремистских идеологий», заявил об «успехах в подрыве апартеида в Южной Африке» и в «либерализации своей родной страны Венгрии» и Советского Союза. Фонд «Открытое общество» выделяет более 1,5 миллиарда долларов в год «защитникам прав человека и демократии» во всем мире. В реальности значительная часть этих средств была израсходована на «цветные революции» в разных странах.

37-летний Алекс Сорос в прошлом месяце заявил Wall Street Journal, что он «более политичен», чем его отец, и планирует уделять больше внимания внутренней политике США. Право голоса и право на аборт входят в число его приоритетов. Сорос младший также возглавляет связанный с фондом «Открытое общество» комитет политических действий под названием Democracy PAC, у которого имеется около 125 миллионов долларов, которые можно потратить на «внутреннюю политику США».

Однако 30 июня фонд «Открытое общество» объявил, что уволит 40% из своих примерно 800 сотрудников по всему миру «в рамках серьезных изменений в своей операционной модели», сообщает CNN.

Зачем эта Клинтон и Сорос заявились в Ватикан и почему откровенных врагов христианства принял у себя папа Римский, остаётся загадкой.

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