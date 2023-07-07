7 июля 2023 года митрополит Черногорский и Приморский Иоанникий после Божественной Литургии в Цетинском монастыре обратился к своей пастве со словом проповеди, в котором обратил особое внимание на события вокруг Киево-Печерской Лавры и Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черногорско-Приморской митрополии.

«Сегодня мы молились за Украинскую Православную Церковь, за святую Киево-Печерскую Лавру, а особенно — за Митрополита Онуфрия, которому вчера запретили вход в его резиденцию в Лавре», — сказал митрополит Иоанникий.

Его Высокопреосвященство рассказал пастве о том, что наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла уже несколько месяцев содержат под стражей.

«Проводятся самые страшные гонения. Такого гонения на православных христиан не было со времен Октябрьской революции до сегодня. Страшное гонение на православных, страшное наступление на Православие! И это, к сожалению, на глазах всего мира, который молчит об этой вопиющей несправедливости и поругании человеческих и религиозных прав», — подчеркнул архипастырь.

По словам черногорского Первоиерарха, те, кто совершает такие преступления против Церкви или радуется им, являются обречёнными людьми.

Также владыка рассказал, что в наше время, когда власти Черногории начали нападать на православные святыни, то один человек предсказал близкий конец этой власти, хотя она и казалась могущественной. Когда же у этого мужчины спросили, откуда он знает об этом, то он ответил, что его покойный дедушка рассказывал ему о похожей ситуации, а именно о том, как Австро-Венгерская империя начала снимать колокола с церквей и везти их в свои литейные, чтобы переплавить. И в те времена дедушка этого человека стал свидетелем того, как один благочестивый христианин из его деревни сказал, что как только власть совершит это беззаконие, то она дойдёт до своего конца.

«Сегодня, дорогие братья и сестры, Украинская Православная Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, который является столпом Православия, стоит на Голгофе. И она пережила Голгофу накануне праздника Иоанна Крестителя, которому отсекли голову за проповедь правды Божьей. И мы должны помнить о сегодняшних страданиях наших православных братьев и сестер на Украине, которые подвергаются ужасным унижениям, захвату святынь и их осквернению, жестокому обращению и избиению священников, монахов и монахинь. И хуже всего то, что большая часть мира молча, наблюдает за этими ужасными преступлениями. Однако мы вполне убеждены, что Господь Иисус Христос, распятый и воскресший, своей силой и своей любовью находится с теми, кто сегодня страдает на Украине за правду Божью, и что святой Иоанн Креститель, которому отсекли голову за правду Божью, с ними», — отметил митрополит Иоанникий.

Русская линия