Русская линия
Сводка новостей от 7 июля 2023

Митрополит Вышгородский Павел: «Нынешние гонители уйдут так же, как исчезли большевики»
Наместник Киево-Печерской Лавры призвал братию и верующих, не боясь, защищать обитель и свои права…

Митрополит Вышгородский ПавелНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский Павел, находящийся в настоящее время под домашним арестом, призвал верующих Украинской Православной Церкви усилить молитвы за обитель и смело защищать свои права, сообщает СПЖ.

Комментируя силовой захват корпусов Лавры, архиерей заявил: «Не нужно нам бояться. Мы должны защищать своё конституционное право, мы должны знать основной закон после Евангелия, что люди, занимающие какие-либо посты в государстве, не имеют права этого делать».

По словам иерарха, украинские власти, ограничившие вход в храмы Нижней лавры, «унизили человеческое достоинство верующих, нашу веру и нас с вами».

«Сегодня бьют поодиночке, угрожают, забирают в темницы. Но ведь их ничего лучше не ждёт. Крепитесь, держитесь единства, потому что у нас одна вера, одна Церковь, один Бог, один народ на Украине. Мы не должны чего-то бояться, чего-то стыдиться. Дорогая моя братия во Христе, стойте даже до смерти, как апостол Павел говорит», — сказал митрополит Павел.

Наместник Лавры также отметил, что сегодняшние гонители на Церковь не жалеют ни себя, ни своих близких, и пройдут они точно так же, как и те, кто боролся с религией в СССР.

«Все Вселенские Поместные Соборы собирались в то время, когда игнорировали закон Божий, когда смеялись над Христом. Сегодня мы с вами видим, что творится в Трапезном храме и Успенском соборе. Мы видим, что происходит на территории Лавры. <…> CБУ и полиция на это не обращают внимания, только позорно относятся к нашим прихожанам и нашей братии. То, что сегодня срезали замки, угрожали монахиням, братии, поставили свои печати. Сегодня ещё раз подтвердили, что вы опечатываете себя и приносите беду и горе себе и в свои семьи. Я прошу Бога и молю Бога, чтобы Господь укрепил нас. Всегда так не будет, как сказал премудрый Соломон», — добавил владыка.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Санкт-Петербург
В планах Его Святейшества традиционная поездка в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь...

Митрополит Вышгородский Павел: «Нынешние гонители уйдут так же, как исчезли большевики»
Наместник Киево-Печерской Лавры призвал братию и верующих, не боясь, защищать обитель и свои права...

Зеленский обсудит с Патриархом Варфоломеем передачу Киево-Печерской лавры Фанару
Греческие СМИ сообщают о том, что президент Украины, поручивший изгнать монашествующих из обители, намерен передать её грекам...

Митрополит Черногорский Иоанникий: «Горе тем, кто радуется сегодня зверствам против Украинской Православной Церкви»
Глава Черногорский митрополии Сербской Православной Церкви заявил, что на Украине сегодня «проводятся самые страшные гонения» на православных христиан...

Папа Римский Франциск принял Билла Клинтона и Алекса Сороса
Пресс-служба Ватикана описала встречу как «частную аудиенцию», но не предоставила никакой другой информации...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы празднуем Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика