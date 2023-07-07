Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский Павел, находящийся в настоящее время под домашним арестом, призвал верующих Украинской Православной Церкви усилить молитвы за обитель и смело защищать свои права, сообщает СПЖ.

Комментируя силовой захват корпусов Лавры, архиерей заявил: «Не нужно нам бояться. Мы должны защищать своё конституционное право, мы должны знать основной закон после Евангелия, что люди, занимающие какие-либо посты в государстве, не имеют права этого делать».

По словам иерарха, украинские власти, ограничившие вход в храмы Нижней лавры, «унизили человеческое достоинство верующих, нашу веру и нас с вами».

«Сегодня бьют поодиночке, угрожают, забирают в темницы. Но ведь их ничего лучше не ждёт. Крепитесь, держитесь единства, потому что у нас одна вера, одна Церковь, один Бог, один народ на Украине. Мы не должны чего-то бояться, чего-то стыдиться. Дорогая моя братия во Христе, стойте даже до смерти, как апостол Павел говорит», — сказал митрополит Павел.

Наместник Лавры также отметил, что сегодняшние гонители на Церковь не жалеют ни себя, ни своих близких, и пройдут они точно так же, как и те, кто боролся с религией в СССР.

«Все Вселенские Поместные Соборы собирались в то время, когда игнорировали закон Божий, когда смеялись над Христом. Сегодня мы с вами видим, что творится в Трапезном храме и Успенском соборе. Мы видим, что происходит на территории Лавры. <…> CБУ и полиция на это не обращают внимания, только позорно относятся к нашим прихожанам и нашей братии. То, что сегодня срезали замки, угрожали монахиням, братии, поставили свои печати. Сегодня ещё раз подтвердили, что вы опечатываете себя и приносите беду и горе себе и в свои семьи. Я прошу Бога и молю Бога, чтобы Господь укрепил нас. Всегда так не будет, как сказал премудрый Соломон», — добавил владыка.

Русская линия